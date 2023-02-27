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Posted 27 февраля 2023, 08:50

Published 27 февраля 2023, 08:50

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Пермском крае за сутки выявлено три умерших от коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено три умерших от коронавируса

27 февраля 2023, 08:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Уровень заболеваемости в регионе начал снижаться в выходные: за два дня выявлен 181 случай заражения, а за минувшие сутки — 108.

В Пермском крае выявлено 108 новых случаев коронавируса за сутки. Кроме того, скончались еще три человека. Среди новых заболевших 43 жителя региона в возрасте 60 лет и старше, входящих в группу риска. Больше всего суточных случаев заражения зафиксировано в Перми и Соликамском городском округе, следует из статистики пресс-службы краевого правительства.

За минувшие выходные, 25 и 26 февраля, в Прикамье выявлен 181 заболевший COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 462 441 случай заражения коронавируса.

#Общество#Коронавирус в Перми
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