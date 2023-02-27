В Пермском крае за сутки выявлено три умерших от коронавируса

В Пермском крае выявлено 108 новых случаев коронавируса за сутки. Кроме того, скончались еще три человека. Среди новых заболевших 43 жителя региона в возрасте 60 лет и старше, входящих в группу риска. Больше всего суточных случаев заражения зафиксировано в Перми и Соликамском городском округе, следует из статистики пресс-службы краевого правительства.