В Пермском крае за сутки выявлено три умерших от коронавируса

Posted 27 февраля 2023, 08:50
Published 27 февраля 2023, 08:50
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае выявлено 108 новых случаев коронавируса за сутки. Кроме того, скончались еще три человека. Среди новых заболевших 43 жителя региона в возрасте 60 лет и старше, входящих в группу риска. Больше всего суточных случаев заражения зафиксировано в Перми и Соликамском городском округе, следует из статистики пресс-службы краевого правительства.
За минувшие выходные, 25 и 26 февраля, в Прикамье выявлен 181 заболевший COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 462 441 случай заражения коронавируса.