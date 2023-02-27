Ветреная и снежная неделя. Метеорологи рассказали о погоде в Прикамье в будни

Posted 27 февраля 2023, 03:47
Published 27 февраля 2023, 03:47
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае ожидается ветреная, облачная и снежная рабочая неделя. На погоду повлияют циклоны, которые приведут к тому, что первая половина недели будет теплой, а в четверг и пятницу может настать похолодание. В регионе прогнозируется от 25 до 50% от месячной нормы осадков, информирует научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Сегодня, 27 февраля, в Прикамье местами пройдет сильный снегопад, по югу снег с дождем, а в отдельных районах ожидается метель. Температура воздуха ночью 0…-5°, днем -3…+2°. Ветер юго-западный 3–8 м/с с порывами до 15 м/с. 28 февраля в Прикамье пройдет небольшой снег, в отдельные районы придет метель. Температура воздуха ночью -4…-9°, днем -8…-3°. Порывы юго-западного ветра до 15 м/с сохраняются.
В среду днем местами пройдут снегопады. Температура воздуха ночью -4…-9°, при прояснениях до -15°, днем -8…-3°, порывы ветра достигнут 12 м/с. 2 марта ожидается небольшой снег, ночью до -9…-14°, днем -11…-6°. В пятницу, 3 марта, днем небольшой снег и температура воздуха -11…-6°, ночью -9…-14°, при прояснениях до -20°.