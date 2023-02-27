Ветреная и снежная неделя. Метеорологи рассказали о погоде в Прикамье в будни

В Пермском крае ожидается ветреная, облачная и снежная рабочая неделя. На погоду повлияют циклоны, которые приведут к тому, что первая половина недели будет теплой, а в четверг и пятницу может настать похолодание. В регионе прогнозируется от 25 до 50% от месячной нормы осадков, информирует научно-популярный проект «Метеоролог и я».