Женщина из Частых читала сообщения в телефоне знакомого и рассказывала о их содержании другим

Posted 27 февраля 2023, 12:02
Published 27 февраля 2023, 12:02
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Частинского муниципального округа, которую обвиняют в нарушении тайны переписки и незаконном собирании и распространении информации. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Обвиняемая, в тайне от знакомого разблокировала его мобильный телефон и прочла сообщения, составляющими личную тайну. Кроме того, женщина рассказала подробности чужой переписки с подробностями личной жизни знакомого, другим людям.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия) и ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки).
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.