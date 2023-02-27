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Posted 27 февраля 2023, 12:02

Published 27 февраля 2023, 12:02

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Женщина из Частых читала сообщения в телефоне знакомого и рассказывала о их содержании другим

Женщина из Частых читала сообщения в телефоне знакомого и рассказывала о их содержании другим

27 февраля 2023, 12:02
Фото: 1MI.
Сейчас она предстанет перед судом.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Частинского муниципального округа, которую обвиняют в нарушении тайны переписки и незаконном собирании и распространении информации. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Обвиняемая, в тайне от знакомого разблокировала его мобильный телефон и прочла сообщения, составляющими личную тайну. Кроме того, женщина рассказала подробности чужой переписки с подробностями личной жизни знакомого, другим людям.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия) и ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки).

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Переписка
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