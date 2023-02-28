Депутаты открестились от увеличения тарифа на проезд в Перми. Как проходило обсуждение в Думе

Пермские депутаты больше не смогут увеличивать стоимость проезда в транспорте

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Депутаты Пермской городской Думы больше не будут принимать решения об изменении стоимости проезда в общественном транспорте Перми. Они передали эти полномочия мэрии, за решение проголосовали 25 депутатов, против — семь. Решение приняли на заседании Думы менее, чем за 20 минут. Рассказываем, как проходило обсуждение.

Выступление начал первый замглавы администрации Города Перми Эдуард Хайруллин. По его словам, существенных изменений в методику расчета размера тарифа вносить не планируется. Будет сохранен подход к расчету экономически обоснованного тарифа как отношение расходов на транспортную работу к пассажиропотоку. При этом заложена плановая индексация для работы сферы транспорта. Полномочия по формированию стоимости льготных и гражданских проездных останутся у депутатов, они смогут определять размер скидки на проезд. Чиновники будут должны уведомлять депутатов за 30 дней до изменений, раскрывать новую стоимость проезда, объяснять экономические последствия. Затем к выступлениям и вопросам перешли депутаты. О чем говорили депутаты Илья Власов, КПРФ:— По этому вопросу наша фракция считает необходимым сохранить полномочия депутатов по утверждению тарифов, ведь именно депутаты отвечают перед избирателями за изменения. А изменения стоимости проезда — одна из важнейших тем. Этот вопрос социальный. Фракция КПФР будет голосовать против. Сергей Медведев, КПРФ:— Данная инициатива лишает пермяков хоть какой-то последней возможности отдать свое предпочтение тому или иному решению, повлияв на депутатов. Сейчас формируется тариф теми людьми, которые избраны народом. Я думаю, в нашем транспорте едут не самые богатые граждане нашего города, для которых каждый рубль это определенная составляющая бюджета. Я считаю, что эту инициативу передавать ни в коем случае нельзя, нужно оставить ее в руках депутатов. Геннадий Сторожев, КПРФ:— Сначала край забрал себе полномочия по строительной отрасли, вплоть до того, что не доверяют городу реконструкцию стадиона «Юность», теперь дело дошло до того, чтобы забрать полномочия Думы. У нас вообще Дума является органом представительной власти и властью вообще, если ей не дают утвердить такой важный параметр общественной жизни как тарифы на проезд. Где уж тут представительность? С людьми, которые ездят на транспорте, посоветовались или нет? Эдуард Мирзамухаметов, «Справедливая Россия»:— Хочу сделать акцент, что это мнение не только мое личное, но и мнение партии в целом. Мы все, кто не поддерживает данную инициативу, живем в реальном мире. Мы понимаем, что для транспортной отрасли экономическая составляющая — это важнейший фактор. Мы все понимаем, что тариф будет расти. Вопрос только насколько и как часто? В данной экономической ситуации я считаю, что контроль депутатов будет не лишним. Внимание депутатов будет стимулировать департамент транспорта быть более эффективным. На сегодняшний день Пермь за долгие годы выбилась в лидеры по тарифу, считаю, что депутатский корпус мог бы сдержать это повышение. Депутат привел в пример стоимость проезда в других городах-миллионниках: «Ижевск — 29 рублей, Екатеринбург — 33, Челябинск — 26 и 30 (безналичная и наличная оплата), Новосибирск — 30, Самара — 32 и 35. Оренбург, Киров, Уфа, Курган, Тюмень — 30 рублей. Ульяновск — 28 и 31, Чебоксары 25 и 28, Саранск — 30, Саратов — 31. Константин Бусовиков, ЛДПР:— Вероятнее всего, все присутствующие депутаты в идеале хотели бы, чтобы проезд для горожан был у нас абсолютно бесплатный, но мы объективно понимаем, что денег на это у нас нет. Если у кого-то есть предложение, где найти нужные варианты, то администрация и депутатский корпус это рассмотрят. Как эти полномочия мы передаем, так мы можем их вернуть, если нам не понравятся действия администрации. Я бы хотел напомнить коллегам, что действующий тариф в 33 рубля установлен ниже экономически обоснованного благодаря поправке Алексей Николаевича Дёмкина, стоит довериться администрации. Максим Спиридонов, «Единая Россия»:— Считаю, что тариф — это экономика, а не политика. Не самое лучшее время вокруг экономики устраивать политические истории. Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте увеличивалась в начале 2022 года с 24 до 33 рублей. В этом году стоимость проезда могут поднять с 33 рублей до 35 рублей в рамках плановой индексации. Главная новость по теме Мэрия Перми сможет увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте без участия депутатов