Депутаты открестились от увеличения тарифа на проезд в Перми. Как проходило обсуждение в Думе

Posted 28 февраля 2023, 09:08
Published 28 февраля 2023, 09:08
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Выступление начал первый замглавы администрации Города Перми Эдуард Хайруллин. По его словам, существенных изменений в методику расчета размера тарифа вносить не планируется. Будет сохранен подход к расчету экономически обоснованного тарифа как отношение расходов на транспортную работу к пассажиропотоку. При этом заложена плановая индексация для работы сферы транспорта.
Полномочия по формированию стоимости льготных и гражданских проездных останутся у депутатов, они смогут определять размер скидки на проезд. Чиновники будут должны уведомлять депутатов за 30 дней до изменений, раскрывать новую стоимость проезда, объяснять экономические последствия. Затем к выступлениям и вопросам перешли депутаты.
Депутат привел в пример стоимость проезда в других городах-миллионниках: «Ижевск — 29 рублей, Екатеринбург — 33, Челябинск — 26 и 30 (безналичная и наличная оплата), Новосибирск — 30, Самара — 32 и 35. Оренбург, Киров, Уфа, Курган, Тюмень — 30 рублей. Ульяновск — 28 и 31, Чебоксары 25 и 28, Саранск — 30, Саратов — 31.
Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте увеличивалась в начале 2022 года с 24 до 33 рублей. В этом году стоимость проезда могут поднять с 33 рублей до 35 рублей в рамках плановой индексации.