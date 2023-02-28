Федерация воздухоплавания не будет организовывать «Небесную ярмарку» в Кунгуре

Posted 28 февраля 2023, 03:29
Published 28 февраля 2023, 03:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Федерация воздухоплавательного спорта с этого года не будет организовывать фестиваль «Небесная ярмарка», традиционно проводящийся в Кунгуре. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил президент федерации Андрей Вертипрахов. По словам Вертипрахова, собственником бренда «Небесная ярмарка» является администрация Кунгурского муниципального округа, и все вопросы, касающиеся фестиваля, нужно задавать властям.
С 27 по 30 июля 2023 года команда аэронавтов федерации проведет Чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту в деревне Пеньки Кишертского муниципального округа. В эти же дни состоится арт-фестиваль «Дыхание ветра», который проводится в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона».