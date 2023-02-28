Федерация воздухоплавания не будет организовывать «Небесную ярмарку» в Кунгуре

Федерация воздухоплавательного спорта с этого года не будет организовывать фестиваль «Небесная ярмарка», традиционно проводящийся в Кунгуре. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил президент федерации Андрей Вертипрахов. По словам Вертипрахова, собственником бренда «Небесная ярмарка» является администрация Кунгурского муниципального округа, и все вопросы, касающиеся фестиваля, нужно задавать властям.