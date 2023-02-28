Из-за аварийной «сталинки» на улице Куйбышева в Перми объявили ЧС

Posted 28 февраля 2023, 15:32
Published 28 февраля 2023, 15:32
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Перми введён режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 143, сообщает мэрия в telegram-канале «Пермь Первая». В связи с ухудшением состояния жилого дома и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций принято решение оперативно расселить всех жителей.
С 1 марта в отношении дома вводится режим чрезвычайной ситуации. Жителей дома по улице Куйбышева, 143 сначала планируется разместить в пункте сбора в ДК им. Калинина, затем им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.
Осенью прошлого года было проведен мониторинг состояния дома. В ходе обследования были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки, снижение несущей способности здания, его износ составляет 88%.
Жителей левого и правого крыла дома начали переселять в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома продолжала функционировать, жители временно оставались в ней.
В феврале 2023 года был проведён ещё один визуальный осмотр дома. Экспертная комиссия сделала заключение, что подвальные перекрытия имеют аварийное состояние: разрушен защитный слой бетона, имеется коррозия арматуры. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин.
История с домом на Куйбышева тянется с 2017 года, когда в суде собственники добились капитального ремонта. Износ дома превышал 88% и экспертизы показывали, что это фактически невозможно.