Из-за аварийной «сталинки» на улице Куйбышева в Перми объявили ЧС

С 1 марта в отношении дома вводится режим чрезвычайной ситуации. Жителей дома по улице Куйбышева, 143 сначала планируется разместить в пункте сбора в ДК им. Калинина, затем им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.