Из-за непогоды в Прикамье грузовикам запретили движение по федеральным трассам

Posted 28 февраля 2023, 15:13
Published 28 февраля 2023, 15:13
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В виду неблагоприятных погодных условий на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург км 9-км 160 вводится временное ограничение движения грузового транспорта. Запрет действует с 12:00 до 24:00 (мст).
Также ФКУ Упрдор «Прикамье» ограничил движения на автодороге М7 «Волга» для грузового автотранспорта с 19:00 до 24:00, в связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условий на федеральных автодорогах Пермского края.
Водителей просят учитывать погодные условия, по возможности воздержаться от длительных поездок, быть осторожными на дорогах и соблюдать правила безопасности дорожного движения.
Претензии к подрядчикам по очистке от снега и обработке дорог от наледи просят сообщать диспетчерской службе: