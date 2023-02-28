Из-за непогоды в Прикамье грузовикам запретили движение по федеральным трассам

Также ФКУ Упрдор «Прикамье» ограничил движения на автодороге М7 «Волга» для грузового автотранспорта с 19:00 до 24:00, в связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условий на федеральных автодорогах Пермского края.