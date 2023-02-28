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Posted 28 февраля 2023, 15:13

Published 28 февраля 2023, 15:13

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Из-за непогоды в Прикамье грузовикам запретили движение по федеральным трассам

Из-за непогоды в Прикамье грузовикам запретили движение по федеральным трассам

28 февраля 2023, 15:13
Фото: Properm.ru.
Ограничение необходимо для уборки снега с федеральных автодорог.

В виду неблагоприятных погодных условий на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург км 9-км 160 вводится временное ограничение движения грузового транспорта. Запрет действует с 12:00 до 24:00 (мст).

Также ФКУ Упрдор «Прикамье» ограничил движения на автодороге М7 «Волга» для грузового автотранспорта с 19:00 до 24:00, в связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условий на федеральных автодорогах Пермского края.

Водителей просят учитывать погодные условия, по возможности воздержаться от длительных поездок, быть осторожными на дорогах и соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Претензии к подрядчикам по очистке от снега и обработке дорог от наледи просят сообщать диспетчерской службе:

  • тел: 8-(342)244–90–81,
  • сот. 8–932–331–79–94.
#Общество
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