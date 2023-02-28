Избивала и заставляла есть пищу с пола. В Оханске осуждена мать двоих маленьких детей

В Оханске суд признал 42-летнюю женщину виновной в совершении преступлений по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем, если это соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Следствие и суд установили, что в период с января по июль минувшего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленница систематически избивала свою 8-летнюю дочь. Она умышленно наносила удары руками по голове и телу потерпевшей.