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Posted 28 февраля 2023, 04:37

Published 28 февраля 2023, 04:37

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Избивала и заставляла есть пищу с пола. В Оханске осуждена мать двоих маленьких детей

Избивала и заставляла есть пищу с пола. В Оханске осуждена мать двоих маленьких детей

28 февраля 2023, 04:37
Фото: 1MI.
Сейчас мальчик с девочкой находятся у отца.

В Оханске суд признал 42-летнюю женщину виновной в совершении преступлений по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем, если это соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Следствие и суд установили, что в период с января по июль минувшего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленница систематически избивала свою 8-летнюю дочь. Она умышленно наносила удары руками по голове и телу потерпевшей.

Помимо этого, женщина не исполняла свои обязанности по воспитанию дочери, а также 5-летнего сына. Она в присутствии детей употребляла спиртные напитки, поддерживала в доме антисанитарные условия и умышленно оставляла детей без внимания и еды. Также виновная заставляла мальчика есть пищу, поднятую с пола, чтобы якобы воспитать его.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, сейчас дети переданы на воспитание отцу и не живут вместе с матерью. Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно.

#Происшествия
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