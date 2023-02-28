Как в Прикамье не построили Белкомур. Проект стоимостью 330 миллиардов рублей ликвидируют

Posted 28 февраля 2023, 02:30
Published 28 февраля 2023, 02:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Три крупнейших акционера мега-стройки начала XXI века — железнодорожной магистрали «Белкомур» — приняли решение о ликвидации одноименного акционерного общества. Собственниками и инвесторами проекта являются Республика Коми, Архангельская область, Пермский край. У нашего региона, некогда выступающего хедлайнером истории, самая маленькая доля в предприятии — в открытых источниках заявляется о 9,42%, наибольшая доля — у Республики Коми, более 48,8% (плюс 15,53% у АО «Корпорация по развитию республики Коми»), у Архангельской области — 19,82%. Уставный капитал межрегиональной компании составляет более 1,35 млрд рублей. Компанией были выпущены 264 448 акций номиналом по 5 тыс. рублей.
Журналист Properm.ru направил запрос в пресс-службу правительства региона о том, каким образом Пермский край намерен распорядиться своей долей в обществе. На момент публикации ответ получен не был.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас предприятие находится в процедуре ликвидации, решение о которой было принято 12 декабря 2022 года внеочередным собранием акционеров. Информация о ликвидации была опубликована в базе «Федресурс» 31 января 2023 года. Официальное публичное сообщение об этом было опубликовано на сайте комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений.
Единстенный продукт, имеющий ценность, разработанный АО МК «Белкомур» — проектная документация. Как сообщается на сайте комитета со ссылкой на его руководителя Андрея Майера, проектно-изыскательные работы строительства магистрали будут сохранены. Сейчас субъектами федерации — участниками АО прорабатывается вопрос ее использования в будущем. В 2013 году разработка проектно-сметной документации оценивалась в 3,8 млрд рублей.
Судя по открытым данным, затрат на разработку полноценного проекта строительства у АО не было. В данных «СПАРК-Интерфакс» есть информация о двух заключенных обществом госконтрактах межрегиональной компании — обязательного аудита, один в 2018 году, стоимостью 80 тыс. рублей, второй в 2019 году, стоимостью 210 тыс. рублей.
В 2016 году АО МК «Белкомур» объявлял закупку на актуализацию прогноза загрузки перспективной железнодорожной магистрали стоимостью 18,8 млн рублей. Подобная закупка объявлялась в 2014 году, но с меньшей ценой контракта — 7,16 млн рублей. В данных системы госзакупок есть указание, что это закупка у единственного поставщика, но информации о заключенных контрактах на портале не опубликовано.
По открыой информации «СПАРК-Интерфакс, на 2021 год у АО сложился убыток на сумму около 5,3 млн рублей. Бухгалтерская отчетность «Белкомура» говорит о том, что основные движения средств компании связаны с ее инвестиционным капиталом. Также есть указание на получение займов и отсутствие управленческих затрат на деятельность компании в последние пять лет.
АО МК «Белкомур» было создано в 1996 году в Сыктывкаре. Тогда же появился и Уральский филиал общества, зарегистрированный в Перми на ул. Швецова, 39 в здании проектного института. Статус этого предприятия — не действующее с 2010 года. С того же периода не действует и филиал в Архангельске, зарегистрировавший собственное предприятие — «Белкомуртранс».
В 1998–1999 годах по проекту «Белкомур» построено около 40 километров железной дороги в Удорском районе на территории Коми. После этого реальных строительных работ по проекту не проводилось, вся деятельность свелась к совещаниям и попыткам встроить проект строительства железной дороги в масштабные федеральные истории. Активно продвигали строительство магистрали власти Коми, поскольку республика (как и по сей день) испытывала недостаточную транспортную досупность, особенно — для перевозки промышленных грузов.
До середины двухтысячных про «Белкомур» публично не вспоминали. Активизировались вокруг проекта в 2005–2006 годах, когда был создан Инвестиционный фонд РФ. Тогда уже лоббистом выступал Пермский край во главе с тогдашним губернатором Олегом Чиркуновым. Пермский край поставл на кон попытку получить финансирование на строительство железной дороги. Публичная суть и ценность для региона — создание рабочих мест и развязывание тупикового железнодорожного узла в Верхнекамье, откуда должна была пойти дорога до Сыктывкара и далее — к морскому пору Архангельска.
И как результат, в 2008 году «Белкомур» был включен в Транспортную стратегию РФ до 2030 года и Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года. До 2009 года проект готовился для софинансирования из средств инвестиционного фонда России. На строительство магистрали в цифрах 2008 года требовалось более 150 млрд рублей.
«Получили положительное заключение Экспертного совета Минтранса по проекту «Белкомур». Важный этап. Далее аналогичная процедура в Минрегионе и правительственная комиссия. Теперь уже, вроде, всем очевидно, что проект «правильный». Вопрос в том, что мы в условиях кризиса. Но как мне представляется, сегодня была зафиксирована важная мысль- это трудоемкий антикризисный проект. Это рабочие места для проектировщиков, заказы для металлургов и строителей. Одну тему, которой ранее не знал, услышал от министра транспорта России. Для конкурентоспособности международного контейнерного транзита важно обеспечить скорость по Транссибу — тысяча километров в сутки. Для этого надо с Транссиба убирать все, кроме скорых пассажирских поездов и транзитных контейнерных грузов. А «Белкомур» именно это и делает — разгружает Транссиб», — писал у себя в «ЖивомЖурнале» Чиркунов.
Далее губернатор-новатор неоднократно рассказывал про привлекательность разгрузки Транссиба при строительстве Белкомура. Последний раз — в сентябре 2011 года, за полгода до отставки. Чиркунов сообщал тогда, что лоббировать необходимость «Белкомура» приходится уже перед властями Архангельской области.
Новое дыхание у «Белкомура», по крайней мере, в публичной повестке, открылось в 2013 году. Проект пытались актуализировать и была представлена новая финансовая модель. Теперь его лоббистом выступал от Прикамья Виктор Басаргин. Как мы знаем, человек транспортной отрасли не чуждый, сейчас — руководитель федерального Ространснадзора. Новое финансовое дыхание предполагалось со стороны «Внешэкономбанка».
В феврале 2013 года Басаргин и глава Республики Коми Вячеслав Гайзер подписали соглашение, где ключевым моментом был «Белкомур». Регионы в целом говорили о взаимном развитии транспортного сообщения, в том числе авиационного, железнодорожного и автомобильного.
Согласно финансовой модели, разработанной к тому моменту компанией «Белкомур», объем необходимой финансовой поддержки проекта со стороны государства оценивается в 30% (50 млрд рублей) от сметной стоимости. Общая стоимость проекта строительства железнодорожной магистрали в ценах 2012 года составила 176 млрд рублей, включая 140 млрд рублей на новое строительство и 36 млрд рублей на реконструкцию существующих участков.
Проектирование железнодорожной магистрали «Белкомур» намечено на 2013 год, а полный запуск в эксплуатацию железной дороги — 2018 год.
В сентябре 2015 года инвесторов «Белкомура» нашли в Китае. В Пекине было подписано соглашение о совместной реализации проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур». Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО МК «Белкомур» Юрий Демочкин и генеральный директор «Poly Technologies, Inc» Ван Линь. В церемонии также приняли участие врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов, глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев.
В 2017 году Виктор Басаргин покинул регион и в дальнейшем власти Прикамья не использовали в своей повестке «Белкомур» как символ развития. Эстафетную палочку забрали Архангельск и Сыктывкар.
В 2017 году появилась информация, что власти Коми решили продать 40,8% акций в железнодорожном проекте «Белкомур» китайским инвесторам. Называлась и стартовая цена, равная номиналу имеющихся у региона акций — 539,8 млн рублей, аукцион был назначен на 30 января 2018 года. «Такое решение на сегодня единственный перспективный вариант вовлечения в проект крупных игроков, готовых финансировать строительство магистрали», — пояснял тогда глава минимущества Коми Александр Сажин.
Тогда же появилась информация, что строительство Северного обхода Перми может стать частью проекта «Белкомур». Считалось, что будет логично «развязать» Березниковско-Соликамский узел в обе стороны, учитывая, что договоренности с РЖД по строительству обхода Перми с новым железнодорожным мостом и инвестиции на 13,8 млрд рублей в развитие Верхнекамья на 2017–2018 год активно обсуждались.
Проект «Белкомур» и Северный обход Перми планировалось реализовать в одни и те же сроки — в 2018 — 2022 годах. В качестве концессионера или инвестора проекта может быть консорциум российских и китайских организаций, а концедентом — Росжелдор. В числе основных инвесторов проекта называлась китайская Poly Group, с которой в 2015 году было подписано соглашение о намерениях. Poly Group также считался возможным инвестором проекта глубоководного порта Архангельск.
В том же 2017 году Минтранс рекомендовал доработать правовую и финансовую модель проекта, это обсуждалось между вице-премьером (на тот момент) Аркадием Дворковичем и премьером правительства России Дмитрием Медведевым. В 2018 году АО «Белкомур» заручилось соглашением с Евразийским банком развития, в котором указывалась сумма финансирования проекта — до 278 млрд рублей.
Уже в 2019 году курирующий Дальний Восток и Арктику вице-премьер (и бывший губернатор Прикамья) Юрий Трутнев назвал неокупаемым проект «Белкомур». Об этом он заявил на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Негласно считалось, что финансово проект «проиграл» проектам развития Транссиба, куда РЖД инвестировала самостоятельно.
В итоге проект «Белкомур» распоряжением правительства РФ в декабре 2019 года был включен в План развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года. Однако, вопрос финансирования проекта на тот момент окончательно так и не был решен.
В конце 2019 года началась пандемия COVID-19, на фоне которой переговоры с инвесторами из Поднебесной ничем результативным не завершились. Последнее сообщение на официальном сайте «Белкомура» датировано 2 марта 2020 года. Речь в нем идет уже о интересах в развитии проекта со стороны China Railway Construction Corporation — крупнейшей железнодорожной строительной компании. Предприятие намеревалось выступить подрядчиком по строительству «Белкомура» и соинвестором. Но пандемия коронавирусной инфекции и экономические процессы не дали движения и этим планам.
Следующим с 2020 года на сегодня официальным сообщением о «Белкомуре» и стал релиз комитета по управлению имуществом Коми о ликвидации АО «Белкомур» в декабре 2022 года. «В целях сокращения затрат бюджета на содержание компании, проектная деятельность которой приостановлена, 12 декабря 2022 года общим собранием акционеров Общества в связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности принято решение о ликвидации, назначена ликвидационная комиссия», — указывается в релизе.
Для удовлетворения требований кредиторов сейчас рассматривается вопрос обращения в суд с заявлением о признании АО МК «Белкомур» банкротом и введения процедуры конкурсного производства.
«Белкомур» — это проект государственно-частного и концессионного партнерства по строительству железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермь). Проект является инфраструктурной основой комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского края и Архангельской области. Разработчик проекта — межрегиональная проектная компания ОАО МК «Белкомур».