Как в Прикамье не построили Белкомур. Проект стоимостью 330 миллиардов рублей ликвидируют

«Получили положительное заключение Экспертного совета Минтранса по проекту «Белкомур». Важный этап. Далее аналогичная процедура в Минрегионе и правительственная комиссия. Теперь уже, вроде, всем очевидно, что проект «правильный». Вопрос в том, что мы в условиях кризиса. Но как мне представляется, сегодня была зафиксирована важная мысль- это трудоемкий антикризисный проект. Это рабочие места для проектировщиков, заказы для металлургов и строителей. Одну тему, которой ранее не знал, услышал от министра транспорта России. Для конкурентоспособности международного контейнерного транзита важно обеспечить скорость по Транссибу — тысяча километров в сутки. Для этого надо с Транссиба убирать все, кроме скорых пассажирских поездов и транзитных контейнерных грузов. А «Белкомур» именно это и делает — разгружает Транссиб», — писал у себя в «ЖивомЖурнале» Чиркунов.