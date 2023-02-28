Мэрия просит пермяков обновить приложение для использования транспортной карты

В ближайшие два дня, до 2 марта текущего года, власти просят пермяков обновить мобильное приложение «Транспортная карта Пермь». Сделать это можно в Play Market и AppGallery, версию на App Store пока не нужно обновлять. Как сообщают в пресс-службе городского дептранса, необходимо установить на свой мобильный версию приложения 2.37, чтобы была возможность подключиться к серверу.