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Posted 28 февраля 2023, 05:37

Published 28 февраля 2023, 05:37

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Мэрия просит пермяков обновить приложение для использования транспортной карты

Мэрия просит пермяков обновить приложение для использования транспортной карты

28 февраля 2023, 05:37
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
В мэрии утверждают, что нужно сделать это для бесперебойной работы приложения.

В ближайшие два дня, до 2 марта текущего года, власти просят пермяков обновить мобильное приложение «Транспортная карта Пермь». Сделать это можно в Play Market и AppGallery, версию на App Store пока не нужно обновлять. Как сообщают в пресс-службе городского дептранса, необходимо установить на свой мобильный версию приложения 2.37, чтобы была возможность подключиться к серверу.

Обновление приложения нужно для будущего перехода на новые сертификаты безопасности для бесперебойного доступа к серверу приложения «Транспортная карта Пермь».

#Авто#Пермская езда
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