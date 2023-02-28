На распил льда в Прикамье направят миллионы рублей

Сейчас территориальные органы и подведомственные организации Росводресурсов готовятся к пропуску половодья и летне-осенних паводков на объектах, находящихся в ведении агентства. Дежурные службы ведут работу круглосутовно. Ведется и подготовка к чрезвычайным На случай возможных ЧС, для их ликвидации на крупнейших водохранилищах страны и ГТС в зоне ответственности Агентства, готовятся финансовые и материальные резервы.