На распил льда в Прикамье направят миллионы рублей

Posted 28 февраля 2023, 14:31
Published 28 февраля 2023, 14:31
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Пермский край на предупреждение рисков половодья будут направлены федеральные деньги, сообщает пресс-служба Росводресурсов. По данным ведомства, в 2023 году свыше 85 млн рублей будут отданы службам в Прикамье, Вологодскую и Архангельскую области, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округа, Республику Саха (Якутия).
Сейчас территориальные органы и подведомственные организации Росводресурсов готовятся к пропуску половодья и летне-осенних паводков на объектах, находящихся в ведении агентства. Дежурные службы ведут работу круглосутовно. Ведется и подготовка к чрезвычайным На случай возможных ЧС, для их ликвидации на крупнейших водохранилищах страны и ГТС в зоне ответственности Агентства, готовятся финансовые и материальные резервы.
Чтобы безопасно пропустить половодье и снизить потенциальные риски проводятся предупредительным работы. В 2023 году на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей. Перед вскрытием рек ото льда на сложных участках русел проводят распиливание и ослабление льда, по завершении нереста специалисты приступают непосредственно к работе в руслах. Агентство предомставляет субъектам РФ субвенции на предупреждение половодья.
Более благоприятному вскрытию рек и снижению рисков при интенсивных паводках поспособствуют мероприятия по увеличению пропускной способности, которые в 2022 году провели более чем на 120 км русел водных объектов. Аналогичная работа в 2023 году запланирована на 150 км русел. На эти цели Росводресурсы предусмотрели 1,1 млрд рублей.
Сейчас на крупных водохранилищах готовят необходимые емкости для приема талой воды. На всех каскадах сохраняется штатная обстановка.