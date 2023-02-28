properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2023, 13:49

Published 28 февраля 2023, 13:49

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Осужденный из Дагестана украл у пермячки 2 миллиона рублей

Осужденный из Дагестана украл у пермячки 2 миллиона рублей

28 февраля 2023, 13:49
Фото: 1MI.
За мошенничество со счетами знакомой заключенный получил дополнительные пять лет в колонии строгого режима.

Мотовилихинский районный суд приговорил заключенного колонии в Дагестане к 5 годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина похитил у пермячки 2 млн рублей.

Суд признал ранее осужденного гражданина виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Мужчина, находясь в местах лишения свободы, познакомился в соцсетях с жительницей Перми. По просьбе осужденного она открыла банковский счет для перевода ему денежных средств на личные нужды, сообщив доступ к личному кабинету. Воспользовавшись сведениями о женщине, мужчина получил информацию о личных сбережениях знакомой, хранящихся на иных счетах. Используя дистанционные технологии, он перевел себе 2 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика