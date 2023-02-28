Осужденный из Дагестана украл у пермячки 2 миллиона рублей

Мужчина, находясь в местах лишения свободы, познакомился в соцсетях с жительницей Перми. По просьбе осужденного она открыла банковский счет для перевода ему денежных средств на личные нужды, сообщив доступ к личному кабинету. Воспользовавшись сведениями о женщине, мужчина получил информацию о личных сбережениях знакомой, хранящихся на иных счетах. Используя дистанционные технологии, он перевел себе 2 млн рублей.