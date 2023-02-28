Осужденный из Дагестана украл у пермячки 2 миллиона рублей

Posted 28 февраля 2023, 13:49
Published 28 февраля 2023, 13:49
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Мотовилихинский районный суд приговорил заключенного колонии в Дагестане к 5 годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина похитил у пермячки 2 млн рублей.
Суд признал ранее осужденного гражданина виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Мужчина, находясь в местах лишения свободы, познакомился в соцсетях с жительницей Перми. По просьбе осужденного она открыла банковский счет для перевода ему денежных средств на личные нужды, сообщив доступ к личному кабинету. Воспользовавшись сведениями о женщине, мужчина получил информацию о личных сбережениях знакомой, хранящихся на иных счетах. Используя дистанционные технологии, он перевел себе 2 млн рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.