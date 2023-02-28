Пермское предприятие попало под санкции Японии

Posted 28 февраля 2023, 04:55
Published 28 февраля 2023, 04:55
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермское АО «Редуктор-ПМ», входящее в холдинг «Вертолёты России», попало в санкционный список Японии. Расширенный санкционный лист опубликован на сайте министерства иностранных дел страны.
Введённые ограничительные меры предполагают заморозку активов, ограничения на платежи и операции с капиталом, запрет на экспорт, в том числе продукции оборонного назначения.
АО «Редуктор-ПМ» выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий для вертолетов Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-26. В конце марта прошлого года предприятие попало под санкции США на фоне военной спецоперации России на территории Украины.