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Posted 28 февраля 2023, 04:55

Published 28 февраля 2023, 04:55

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермское предприятие попало под санкции Японии

28 февраля 2023, 04:55
Сюжет
Военная операция на Украине
АО «Редуктор-ПМ» выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий для вертолетов.

Пермское АО «Редуктор-ПМ», входящее в холдинг «Вертолёты России», попало в санкционный список Японии. Расширенный санкционный лист опубликован на сайте министерства иностранных дел страны.

Введённые ограничительные меры предполагают заморозку активов, ограничения на платежи и операции с капиталом, запрет на экспорт, в том числе продукции оборонного назначения.

АО «Редуктор-ПМ» выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий для вертолетов Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-26. В конце марта прошлого года предприятие попало под санкции США на фоне военной спецоперации России на территории Украины.

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Пермское предприятие «Редуктор-ПМ» попало под санкции США
#Общество#Военная операция на Украине
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