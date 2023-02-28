Пермское предприятие попало под санкции Японии

АО «Редуктор-ПМ» выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий для вертолетов Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-26. В конце марта прошлого года предприятие попало под санкции США на фоне военной спецоперации России на территории Украины.