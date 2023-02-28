Пермяки хотят страховку от плохих новостей, разочарования в людях и удорожания бензина. ТОП запросов

Posted 28 февраля 2023, 12:37
Published 28 февраля 2023, 12:37
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В страховой компании «Ренесанс Страхование» рассказали о самых необычных запросах на страховку от пермяков. Опрос показал, что каждый третий пермяк хотя бы раз обращался с нестандартной просьбой к страховому агенту. Чаще всего такие запросы касались:
Среди необычных просьб от пермяков специалисты специалисты также выделяют страховой полис для защиты ребенка от низкого балла ЕГЭ. В списке также:
Также были просьбы застраховать входную дверь или коллекцию вина, в последнем случае договор был заключен. При этом платить за необычные запросы пермяки не готовы, большинство (66%) согласны отдать лишь 20 тыс. рублей, 17% опрошенных готовы заплатить за необычную страховку от 50 до 100 тыс. рублей. Результатами опроса с Properm.ru поделилась группа «Ренесанс Страхование».