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Posted 28 февраля 2023, 12:37

Published 28 февраля 2023, 12:37

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Пермяки хотят страховку от плохих новостей, разочарования в людях и удорожания бензин

Пермяки хотят страховку от плохих новостей, разочарования в людях и удорожания бензина. ТОП запросов

28 февраля 2023, 12:37
Фото: Properm.ru.

Пермяки хотят страховку от плохих новостей, разочарования в людях и удорожания бензин

Чаще всего пермяки хотят застраховать отдельные части тела или получить компенсацию за новости, которые портят настроение.

В страховой компании «Ренесанс Страхование» рассказали о самых необычных запросах на страховку от пермяков. Опрос показал, что каждый третий пермяк хотя бы раз обращался с нестандартной просьбой к страховому агенту. Чаще всего такие запросы касались:

  • страховки частей тела (23%);
  • компенсации за негативные новости (17%);
  • выплаты за плохое настроение (13%).

Среди необычных просьб от пермяков специалисты специалисты также выделяют страховой полис для защиты ребенка от низкого балла ЕГЭ. В списке также:

  • запросы на защиту голосовых связок (10%);
  • разбитого сердца (7%);
  • автомобиля, который еще не куплен (6%);
  • последствий на разочарование в людях (5%);
  • страховка от неполучения выигрыша в лотерею (4%);
  • повышения цен на бензин (3%).

Также были просьбы застраховать входную дверь или коллекцию вина, в последнем случае договор был заключен. При этом платить за необычные запросы пермяки не готовы, большинство (66%) согласны отдать лишь 20 тыс. рублей, 17% опрошенных готовы заплатить за необычную страховку от 50 до 100 тыс. рублей. Результатами опроса с Properm.ru поделилась группа «Ренесанс Страхование».

#Общество
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