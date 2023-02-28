Пермяки хотят страховку от плохих новостей, разочарования в людях и удорожания бензина. ТОП запросов

В страховой компании «Ренесанс Страхование» рассказали о самых необычных запросах на страховку от пермяков. Опрос показал, что каждый третий пермяк хотя бы раз обращался с нестандартной просьбой к страховому агенту. Чаще всего такие запросы касались: