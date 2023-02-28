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Posted 28 февраля 2023, 08:52

Published 28 февраля 2023, 08:52

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Самолет из Калининграда в Пермь не смог вылететь из-за закрытия аэропорта в Санкт-Петербурге

Самолет из Калининграда в Пермь не смог вылететь из-за закрытия аэропорта в Санкт-Петербурге

28 февраля 2023, 08:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Аэропорт
В правительстве северной столицы предупредили о задержке рейсов до 12 часов.

Сегодня, 28 февраля, самолет авиакомпании Pegas Fly, следующий из Калининграда в Пермь, развернулся над Балтийским морем и возвращается в аэропорт вылета, следует из данных сервиса flightradar24. По данным табло пермского аэропорта Большое Савино, лайнер летит по расписанию.

Причиной возвращения самолета стало закрытие воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Сейчас Пулково не принимает и не отправляет самолеты. По данным telegram-канала 112, причиной ограничений стал небольшой беспилотник. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, неудобства продлятся до 15:20 (13:20 по московскому времени). В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга говорят о задержке рейсов до 14:00, при этом аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

UPD. 13:58: Ограничения в аэропорту Пулково сняты, небо открыто, сообщил источник ТАСС.

#Общество#Аэропорт
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