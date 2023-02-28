Самолет из Калининграда в Пермь не смог вылететь из-за закрытия аэропорта в Санкт-Петербурге

Причиной возвращения самолета стало закрытие воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Сейчас Пулково не принимает и не отправляет самолеты. По данным telegram-канала 112, причиной ограничений стал небольшой беспилотник. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, неудобства продлятся до 15:20 (13:20 по московскому времени). В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга говорят о задержке рейсов до 14:00, при этом аэропорт и его службы работают в штатном режиме.