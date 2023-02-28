Сотрудников крупнейшего дорожного подрядчика и УАДИТ Прикамья подозревают в хищении 7 миллионов рублей

Однако, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период действия контракта необходимые материалы, служащие для повышения качества дороги, не приобретались. Факт отсутствия данных материалов подтверждается исследованиями, проведёнными в специализированных лабораториях. Документы о качестве применяемых в работах материалов, предоставленные подрядчиком, не являются достоверными.