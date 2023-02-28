Сотрудников крупнейшего дорожного подрядчика и УАДИТ Прикамья подозревают в хищении 7 миллионов рублей

Posted 28 февраля 2023, 07:50
Published 28 февраля 2023, 07:50
Modified 6 июня 2023, 12:34
Updated 6 июня 2023, 12:34
В Перми следователи полиции выясняют обстоятельства хищения денег при дорожно-строительных работах, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» по факту хищения бюджетных средств.
Установлено, что между КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» и одним из крупнейших подрядчиков региона был заключен государственный контракт на выполнение ремонта автодороги регионального значения. Данные работы были выполнены и приняты заказчиком.
Однако, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период действия контракта необходимые материалы, служащие для повышения качества дороги, не приобретались. Факт отсутствия данных материалов подтверждается исследованиями, проведёнными в специализированных лабораториях. Документы о качестве применяемых в работах материалов, предоставленные подрядчиком, не являются достоверными.
С целью документирования противоправной деятельности были проведены обыски по месту жительства подрядчика и в офисе организации. По предварительным данным сумма ущерба составляет 7 млн рублей.
В настоящий момент продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление подозреваемых лиц.
В краевом Минтрансе сообщили, что оказывают правоохранительным органам всё необходимое содействие.
Согласно данным системы госконтрактов, крупнейшие подрядчики УАДИТ, работающие по договорам ремонта дорожной сети — СК «Химспецстрой» (всего заключен 51 контракт на сумму более 21,1 млрд рублей), АО «Уралмостострой» (23 контракта на 11,6 млн рублей), СКФ АТМ (34 контрактов на 9,7 млрд рублей). Эти компании также ведут строительство знаковых объектов, таких как улицы Строителей, Крисанова, Уинская.