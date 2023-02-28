Спасатели предупредили о гололедице на дорогах и сильном снегопаде в Прикамье

Posted 28 февраля 2023, 10:02
Published 28 февраля 2023, 10:02
Modified 29 мая 2023, 09:11
Updated 29 мая 2023, 09:11
В Пермском крае сегодня и завтра, 28 февраля и 1 марта, местами по региону ожидается умеренный снег, ночью по югу и востоку в отдельных районах пройдет сильный снегопад. На дорогах образуется гололедица. Местами в Прикамье порывы ветра достигнут до 16 м/с.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Об инцидентах можно сообщать по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112.