Спасатели предупредили о гололедице на дорогах и сильном снегопаде в Прикамье

В Пермском крае сегодня и завтра, 28 февраля и 1 марта, местами по региону ожидается умеренный снег, ночью по югу и востоку в отдельных районах пройдет сильный снегопад. На дорогах образуется гололедица. Местами в Прикамье порывы ветра достигнут до 16 м/с.