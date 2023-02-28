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Posted 28 февраля 2023, 06:01

Published 28 февраля 2023, 06:01

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Кемеровской области мужчина незаконно хранил ружье и боевые патроны

В Кемеровской области мужчина незаконно хранил ружье и боевые патроны

28 февраля 2023, 06:01
Фото: 1MI.
Суд признал жителя Киселевска виновным в совершении уголовного преступления.

Житель Киселевска осужден за незаконное хранение оружия и патронов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Из материалов дела следует, что в июне прошлого года мужчина нашел рядом с гаражами боевые патроны разного калибра, а в июле — обрез одноствольного ружья с деревянной рукояткой.

Как пишет VSE42.Ru, оперативники узнали, что обвиняемый хранит дома оружие, провели обыск и обнаружили запрещенные предметы в подвале. В итоге Киселевский городской суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.

#Происшествия
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