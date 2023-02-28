В Кемеровской области мужчина незаконно хранил ружье и боевые патроны

Posted 28 февраля 2023, 06:01
Published 28 февраля 2023, 06:01
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Житель Киселевска осужден за незаконное хранение оружия и патронов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Из материалов дела следует, что в июне прошлого года мужчина нашел рядом с гаражами боевые патроны разного калибра, а в июле — обрез одноствольного ружья с деревянной рукояткой.
Как пишет VSE42.Ru, оперативники узнали, что обвиняемый хранит дома оружие, провели обыск и обнаружили запрещенные предметы в подвале. В итоге Киселевский городской суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.