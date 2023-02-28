В Краснокамске мужчину отправили в колонию строгого режима за совращение падчерицы

Следствие и суд установили, что злоумышленник проживал вместе со своей женой и ее малолетней дочерью 2010 года рождения. В период с марта 2020 по март 2022 года обвиняемый оставался с ребенком наедине и неоднократно совершал в отношении ребенка иные действия сексуального характера.