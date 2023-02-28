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Posted 28 февраля 2023, 06:33

Published 28 февраля 2023, 06:33

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Краснокамске мужчину отправили в колонию строгого режима за совращение падчерицы

В Краснокамске мужчину отправили в колонию строгого режима за совращение падчерицы

28 февраля 2023, 06:33
Фото: 1MI.
Злоумышленник совершал преступление в течение двух лет.

В Краснокамске вынесен приговор ранее судимому 35-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении шести эпизодов иных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что злоумышленник проживал вместе со своей женой и ее малолетней дочерью 2010 года рождения. В период с марта 2020 по март 2022 года обвиняемый оставался с ребенком наедине и неоднократно совершал в отношении ребенка иные действия сексуального характера.

Суд приговорил виновного к 15 годам заключения в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год и шесть месяцев.

#Происшествия
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