В Краснокамске мужчину отправили в колонию строгого режима за совращение падчерицы

Posted 28 февраля 2023, 06:33
Published 28 февраля 2023, 06:33
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Краснокамске вынесен приговор ранее судимому 35-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении шести эпизодов иных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что злоумышленник проживал вместе со своей женой и ее малолетней дочерью 2010 года рождения. В период с марта 2020 по март 2022 года обвиняемый оставался с ребенком наедине и неоднократно совершал в отношении ребенка иные действия сексуального характера.
Суд приговорил виновного к 15 годам заключения в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год и шесть месяцев.