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Posted 28 февраля 2023, 05:58

Published 28 февраля 2023, 05:58

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В начале апреля авиакомпания Red Wings готова организовать рейсы из Перми в Стамбул

В начале апреля авиакомпания Red Wings готова организовать рейсы из Перми в Стамбул

28 февраля 2023, 05:58
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Полётная программа рассчитана до конца октября.

В расписании аэропорта Большое Савино вновь появились рейсы в Стамбул. О своей готовности летать в крупнейший город Турции со 2 апреля заявила авиакомпания Red Wings.

Полетная программа рассчитана до 22 октября 2023 года. Частота рейсов — раз в неделю, по воскресеньям.

Обслуживаться маршрут будет самолётами Sukhoi Superjet-100.

15 февраля Росавиация отказала авиакомпании в допуске на прямые рейсы из Перми в Стамбул. В приказе ведомства сказано, что причиной отказа стал низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям.

Перевозчик запросил временный допуск на рейсы из Перми в Стамбул в начале февраля. До марта прошлого года по этому направлению можно было улететь самолетом авиакомпании «Победа», но с 8 марта рейсы приостановили на фоне спецоперации. Сейчас в расписании пермского аэропорта нет прямых рейсов до Стамбула.

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#Общество#Аэропорт#Авиарейс
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