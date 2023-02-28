В начале апреля авиакомпания Red Wings готова организовать рейсы из Перми в Стамбул

Posted 28 февраля 2023, 05:58
Published 28 февраля 2023, 05:58
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В расписании аэропорта Большое Савино вновь появились рейсы в Стамбул. О своей готовности летать в крупнейший город Турции со 2 апреля заявила авиакомпания Red Wings.
Полетная программа рассчитана до 22 октября 2023 года. Частота рейсов — раз в неделю, по воскресеньям.
Обслуживаться маршрут будет самолётами Sukhoi Superjet-100.
15 февраля Росавиация отказала авиакомпании в допуске на прямые рейсы из Перми в Стамбул. В приказе ведомства сказано, что причиной отказа стал низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям.
Перевозчик запросил временный допуск на рейсы из Перми в Стамбул в начале февраля. До марта прошлого года по этому направлению можно было улететь самолетом авиакомпании «Победа», но с 8 марта рейсы приостановили на фоне спецоперации. Сейчас в расписании пермского аэропорта нет прямых рейсов до Стамбула.