В начале апреля авиакомпания Red Wings готова организовать рейсы из Перми в Стамбул

Перевозчик запросил временный допуск на рейсы из Перми в Стамбул в начале февраля. До марта прошлого года по этому направлению можно было улететь самолетом авиакомпании «Победа», но с 8 марта рейсы приостановили на фоне спецоперации. Сейчас в расписании пермского аэропорта нет прямых рейсов до Стамбула.