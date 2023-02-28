В Перми пройдёт плановая проверка систем оповещения

Posted 28 февраля 2023, 10:02
Published 28 февраля 2023, 10:02
Modified 29 мая 2023, 09:11
Updated 29 мая 2023, 09:11
Завтра, 1 марта, в Перми пройдёт проверка системы оповещения населения. С 10:40 до 10:43 предполагается запуск электросирен (громкоговорителей) и замещение эфира общедоступных телеканалов и радиоканалов экстренным оповещением.
Жителей Перми, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие — проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.
Услышав сигнал «Внимание всем», пермякам нужно включить радио или телевизоры для прослушивания экстренного оповещения. Проверка систем реагирования проводится ежегодно.