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Posted 28 февраля 2023, 10:02

Published 28 февраля 2023, 10:02

Modified 29 мая 2023, 09:11

Updated 29 мая 2023, 09:11

В Перми пройдёт плановая проверка систем оповещения

В Перми пройдёт плановая проверка систем оповещения

28 февраля 2023, 10:02
Фото: Properm.ru.
Будут включены сирены и экстренное оповещение на ТВ и радио.

Завтра, 1 марта, в Перми пройдёт проверка системы оповещения населения. С 10:40 до 10:43 предполагается запуск электросирен (громкоговорителей) и замещение эфира общедоступных телеканалов и радиоканалов экстренным оповещением.

Жителей Перми, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие — проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.

Услышав сигнал «Внимание всем», пермякам нужно включить радио или телевизоры для прослушивания экстренного оповещения. Проверка систем реагирования проводится ежегодно.

#Общество#Гражданская оборона
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