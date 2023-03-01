Как пройдет весенний призыв в армию в Перми

Posted 1 марта 2023, 07:27
Published 1 марта 2023, 07:27
Modified 29 мая 2023, 09:11
Updated 29 мая 2023, 09:11
Ежегодно в Пермском крае весенний призыв начинается 1 апреля и продолжается до середины июля. В минувшем году в Перми весенняя призывная кампания закончилась 15 июля.
Длительность кампании и сроки призыва в армию в 2023 году в Пермском крае пока не менялись.
Число граждан, подлежащих весеннему призыву в армию, определяется соответствующим указом. Этот документ ежегодно подписывается президентом РФ Владимиром Путиным весной. Поэтому о точном количестве призывников в армию станет известно в марте 2023 года.
По итогам минувшей весенней призывной кампании 2022 года военный комиссариат Пермского края отправил для прохождения службы более 2,5 тысячи новобранцев. Осенью прошлого года в армию из Пермского края было призвано свыше трех тысяч мужчин.
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Сколько человек призовут на срочную службу / Медиахолдинг 1Mi
На срочную службу в 2023 году имеют право призывать мужчин с 18 лет. Эта норма прописана в законе «О воинской обязанности и военной службе». Пограничный возраст призыва – 27 лет, что также регламентируется данным законом.
Однако в конце минувшего года в Минобороны РФ предложили повысить возрастные рамки призыва срочников на три года, то есть с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет соответственно. С такой инициативой выступил глава ведомства Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул, что такие изменения по призыву должны будут вноситься в законодательство поэтапно.
Данная инициатива продиктована намерением призывать в ряды срочников уже более зрелых людей, а не вчерашних школьников.
Генерал-лейтенант Айтеч Бижев:
«Это уже было в Советском Союзе. Призывали в 21 год и служили по три года. По моему мнению и по опыту прошлых лет, это будет очень хорошо сделано. Призывник в 21 год уже созревший человек, не школьник, не оторван от мамы. И один год службы – это, конечно, очень мало. Сегодня это крайне актуально, поскольку мы находимся практически во вражеском кольце, и бойцы должны быть, конечно, более взрослыми, ответственными».
Будут ли приняты подобные новшества в рамках весеннего призыва-2023, пока неизвестно. Для внедрения данного нововведения требуются изменения в законодательстве, которые могут не успеть принять к весенней призывной кампании 2023 года.
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С какого возраста призывают в армию в 2023 году / mil.ru
Минобороны РФ не анонсировало увеличения срока несения воинской службы в период весеннего призыва 2023 года. Но этот вопрос несколько раз уже поднимался в Госдуме. Депутаты предлагают увеличить срок до двух лет, как это было в России ранее, до 2008 года. По их мнению, такая мера позволит повысить качество военной подготовки граждан и тем самым укрепить обороноспособность страны.
В Москве пока не делали никаких заявлений по поводу увеличения срока службы в армии для призывников 2023 года. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что решение этого вопроса – прерогатива Министерства обороны.
В данный момент солдаты-срочники в Пермском крае служат в рядах Российской армии один год.
На службу в ряды Российской армии не берут граждан, имеющих ограничения по здоровью. Годность призывника определяется после прохождения медкомиссии в военкомате.
Кроме того, не подлежат весеннему призыву-2023 в Перми отцы-одиночки, мужчины, у которых супруга беременна (срок беременности не менее двадцати двух недель), депутаты и студенты вузов, попечители и опекуны престарелых и немощных родственников, отцы детей-инвалидов, родители двух и более несовершеннолетних детей, сотрудники силовых структур и IT-компаний.
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Кому положена отсрочка от армии / Медиахолдинг 1Mi
В рамках весеннего и осеннего призыва прошлого года новобранцы из Пермского края были направлены для несения службы в армии в различные воинские части от Калининграда до Дальнего Востока. Также в период весеннего призыва 2022 года 12 молодых людей из Пермского края были отправлены на прохождение альтернативной службы.
При этом Пермский военный комиссариат особо подчеркивал, что солдаты-срочники не будут привлекаться для участия в специальной военной операции на Украине и прохождения службы в воинских частях на недавно присоединенных территориях. Призыв на срочную службу не имеет отношения к мероприятиям по частичной мобилизации.
Аналогичное заявление сделал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:
«Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области, или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут».
В весенней призывной кампании 2023 года в Пермском крае также не планируется направлять новобранцев в зоны боевых действий, поскольку это будет противоречить решению президента и Минобороны.
Однако срочники в весеннюю призывную кампанию-2023 могут сами принять решение об участии в СВО, подписав контракт с Минобороны. Но это можно будет сделать не ранее чем через четыре месяца после прохождения службы в армии.
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Срочников могут отправить на СВО / Медиахолдинг 1Mi