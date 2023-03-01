Как пройдет весенний призыв в армию в Перми

«Это уже было в Советском Союзе. Призывали в 21 год и служили по три года. По моему мнению и по опыту прошлых лет, это будет очень хорошо сделано. Призывник в 21 год уже созревший человек, не школьник, не оторван от мамы. И один год службы – это, конечно, очень мало. Сегодня это крайне актуально, поскольку мы находимся практически во вражеском кольце, и бойцы должны быть, конечно, более взрослыми, ответственными».