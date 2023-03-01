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Posted 1 марта 2023, 07:17

Published 1 марта 2023, 07:17

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Контрактника из Прикамья отправили в колонию на 2 года за побег со службы во время мобилизации

Контрактника из Прикамья отправили в колонию на 2 года за побег со службы во время мобилизации

1 марта 2023, 07:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд мог отправить военнослужащего в колонию на срок до 7 лет.

Пермский гарнизонный военный суд отправил в колонию на 2 года контрактника за побег из военной части. Сергей И.Д. служил по контракту с июля 2021 года, но в сентябре 2022 года он решил сбежать из части — это происходило в период мобилизации.

Мужчина сначала жил в Краснодаре, а затем перебрался в Кировскую область. 14 октября его задержали сотрудники полиции и доставили в Пермь. Сергеев признал вину и раскаялся, однако это не помогло избежать реального лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима.

В пресс-релизе суда указывается, что мужчину признали виновным по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части на срок более девяти дней, но менее месяца в период мобилизации. По статье предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.

Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.

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#Общество#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация
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