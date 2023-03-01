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Posted 1 марта 2023, 05:02

Published 1 марта 2023, 05:02

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Краевая клиническая больница через суд взыскала со своего работника 600 тысяч рублей

1 марта 2023, 05:02
Сюжет
Дтп
Водитель медучреждения стал виновником ДТП.

Пермская краевая клиническая больница через суд взыскала с водителя 600 тыс. рублей. Об этом сообщают в Орджоникидзевском районном суде.

Водитель медучреждения, во время выполнения своих должностных обязанностей, стал виновником ДТП. Ущерб от аварии компенсация морального вреда и судебные расходы были взыскан с больницы по решению суда.

ГБУЗ Пермского края «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница» обратилось в суд к своему работнику о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. На основании акта о проведении служебной проверки комиссией больницы определен размер ущерба, который они просили взыскать с водителя.

По итогам судебного разбирательства исковые требования были удовлетворены частично. С работника в пользу работодателя взыскано 600 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

#Общество#Суд#Дтп
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