Краевая клиническая больница через суд взыскала со своего работника 600 тысяч рублей

Posted 1 марта 2023, 05:02
Published 1 марта 2023, 05:02
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Пермская краевая клиническая больница через суд взыскала с водителя 600 тыс. рублей. Об этом сообщают в Орджоникидзевском районном суде.
Водитель медучреждения, во время выполнения своих должностных обязанностей, стал виновником ДТП. Ущерб от аварии компенсация морального вреда и судебные расходы были взыскан с больницы по решению суда.
ГБУЗ Пермского края «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница» обратилось в суд к своему работнику о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. На основании акта о проведении служебной проверки комиссией больницы определен размер ущерба, который они просили взыскать с водителя.
По итогам судебного разбирательства исковые требования были удовлетворены частично. С работника в пользу работодателя взыскано 600 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.