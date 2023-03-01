Пальмовая ветвь. Почему налоговая требует миллиард с крупнейшего производителя молочки в Прикамье

Споры о том, что считать молочным продуктом, а что не считать в судебном заседании превалировали над тем, как же все же должны быть применены налоговые ставки. Они были связаны с тем, необходимо ли проводить судебную экспертизу, которая покажет, каким продуктом являются «Деревенский» и «Кавказский». Представители УФНС и Россельхознадзора заявляли, что экспертиза не нужна — в деле содержится достаточно материалов, которые говорят о готовой продукции. Более того, на ее этикетке четко указывается, что это сычужный продукт, говорили они.