Пальмовая ветвь. Почему налоговая требует миллиард с крупнейшего производителя молочки в Прикамье

Posted 1 марта 2023, 13:20
Published 1 марта 2023, 13:20
Modified 17 октября, 16:50
Updated 17 октября, 16:50
Сегодня, 1 марта, в Арбитражном суде Пермского края продолжились слушания по иску «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №19. Налоговая ранее вынесла два решения, по которым сочла, что при реализации двух видов продукции — «Сычужный продукт „Деревенский“ и „Продукт мягкий „Кавказский“ предприятие должно платить НДС по ставке в 20% и без льгот, поскольку они по сути не являются полноценными молочными продуктами, а значит льготы здесь не могут быть применены.
В самом начале заседания представитель налоговой заявила, что по фактам налоговых нарушений в особо крупном размере на ЮКМП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ. Каким органом предварительного следствия ведется расследование она не уточнила. Уже после заседания представитель ЮКМП Александр Парфенов сообщил, что о данном факте он узнал только сейчас.
По сути, иск сводится к тому, что предприятие производит продукцию не только из натурального молока, но и значительные объемы с добавлением идентичных натуральных жиров и белков. А налоги предпочитает платить по льготам, как компания, производящая молочку «БЗМЖ». Что, в общем и указала налоговая в требованиях вернуть недоимку. Предприятие категорически с этим не согласно, его представители говорят, что в основе произведенной продукции лежит сухое молоко, поэтому оно попадает под молочные и при его реализации может применяться льготная ставка НДС.
Сегодня в суде в качестве третьего лица по делу вступили представители Россельхознадзора, их представлял юрист центрального аппарата Дмитрий Ушаков. Представители Юговского высказывались против такого положения, говоря в том числе и о сговоре между налоговой и этим ведомством для оказания давления на бизнес. Но суд принял ходатайство Россельхознадзора и назначил его стороной по делу.
Представитель Россельхознадзора пояснил, что именно этот орган является контролирующим для производителей молочной продукции. А решение по данному иску может стать прецедентом для ведомства, поскольку по их мнению, если суд решит, что НДС применение льготной налоговой ставки законно и отнесет сычужные продукты к молочным, то последуют дальнейшие санкции. Так как действующие технические регламенты Таможенного союза прямо указывают, что сычужный продукт с использованием 100% заменителя молочного жира и сухого молока не являются молочными, то данная продукция может быть изъята из оборота, а сертификаты на ее производство — отозваны. По норме техрегламента в молочной продукции доля растительного заменителя не может превышать 50%, говорили они.
Споры о том, что считать молочным продуктом, а что не считать в судебном заседании превалировали над тем, как же все же должны быть применены налоговые ставки. Они были связаны с тем, необходимо ли проводить судебную экспертизу, которая покажет, каким продуктом являются «Деревенский» и «Кавказский». Представители УФНС и Россельхознадзора заявляли, что экспертиза не нужна — в деле содержится достаточно материалов, которые говорят о готовой продукции. Более того, на ее этикетке четко указывается, что это сычужный продукт, говорили они.
Юристы обеих сторон неоднократно напоминали друг другу, что никто не отрицает наличие в спорной продукции растительных жиров и предметом спора является не то, как она производится, а сам готовый продукт. И спор о налоговом законодательстве, а не о тонкостях производства продуктов питания.
В результате, для подготовки позиции Россельхознадзора в письменном виде суд отложил продолжение рассмотрения дела до 28 марта. До этого же времени новая сторона по делу может представить свои вопросы для экспертизы и рекомендовать своих специалистов.
Как прозвучало в первом судебном заседании, полная сумма недоимки составляет 720 млн рублей и начисленные за неуплату пени — 260,8 млн рублей. Со штрафами общая сумма приближается к 1,1 млрд рублей. По информации журналиста Properm.ru, ранее компания сообщала налоговым органам, что для нее это непосильная для выплаты история — такая сумма повлияет на ее деятельность и просила снизить размер недоимки к уплате. Однако в конце 2022 года и в начале 2023 года вышла в арбитраж с двумя исками с оспариванием требований ИФНС, второй иск был отозван и сейчас рассматривается только один.
Между заседанием суда в январе и заседанием 1 марта произошли весьма показательные события. Представители налоговой и ЮКМП отказались официально комментировать свои позиции. Но после публикации «посредник» компании поинтересовался у журналиста Properm.ru — «чей заказ редакция выполняет?». После ответа, что редакция самостоятельно выполняет свою работу — разбирается в значимой для региона ситуации, а у предприятия есть возможность высказать свою позицию, — никаких действий не последовало. Не стали пояснять свою позицию юрист ЮКМП Парфенов и присутствовавший на заседании директор ЮКМП Сергей Хазов после заседания суда 1 марта. К слову, за пределами судебного заседания историю не комментируют ни представители налоговой, ни юристы Россельхознадзора.
При этом пермские политические telegram-каналы, один информационный портал и малоизвестный профильный сайт молокопроизводителей между судебными заседаниями выдали прозвучавшую в январском заседании суда версию защиты ЮКПМ. Тогда юристы компании высказали, что считают незаконным привлечение к представлению интересов налоговой замруководителя теруправления Россельхознадзора Антонины Поповой. И назвали проводимую этим ведомством внеплановую проверку — давлением на бизнес. Сразу после заседания суда те же паблики начали новые публикации о том, что происходило в суде, что выглядит несколько странно — в зале присутствовали только журналисты трех пермских изданий, никаких блогеров не было.
«Юговской комбинат молочных продуктов» в 2022 году в профильных СМИ российских молочников назван самым быстрорастущим комбинатом и входящим в двадцатку крупнейших в России. Об этом говорят и цифры роста доходности компании. Чистая прибыль в 2021 году составила 2,2 млрд рублей, в 2020 году — 1,1 млрд рублей. В 2017 году чистая прибыль составила 325 млн рублей. Кроме НДС предприятие выплачивает все налоги в полной мере, об этом заявляли на заседании суда.
Бенефициаром предприятия владелец маслосырзавода «Нытвенский». ЮКМП готовит и поставляет для своего «брата» «полуфабрикаты», если их можно так назвать.
ЮКПМ не ведет серьезной публичной политики, рекламы ее продукции, да и самой продукции в розничной продаже Перми практически нет. На сайте ЮКМП есть информация о восьми видах твердых сыров, которые выпускаются в нескольких версиях — по ГОСТ и без него, в мелкой фасовке и большими блоками. Со схожими названиями («Голландский», «Российский». «Тильзитер» и др.) компания выпускает твердые сычужные продукты, а также плавленые «продукты». Кроме этого предприятие производит масло под брендом «Перммолоко», спреды.
Поставщиком продукции по госконтрактам Юговской комбинат самостоятельно не является. Но при изучении картотеки арбитражных дел выясняется, что в разных регионах России предприятие оспаривает штрафы Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Все они связаны с тем, что пробы поступившей в соцучреждения продукции показали несоответствие Техрегламентам.
Например, в 2010 году Россельхознадзор прекратил действие декларации на полутвердые сыры в Орловской области. Эта продукция поступила по госконтрактам в центы социального обслуживания и психоневрологический интернат. В 2021 году — подобная история, связанная с поставкой сыра в Брянскую больницу №1.
В 2019 году арбитражный спор, связанный с поставкой произведенного ЮКПМ спреда в торговые сети в Челябинской области, вела торгующая им предприниматель Наталья Медведева. И снова — несоответствие продукции Техрегламента. Есть споры о поставке масла с недостаточной долей жира школы в Иркутской области. Если пролистать новости по запросу ЮКПМ, то подобные нарушения выявляли в Омске, Красноярске и других регионах страны.
Важная оговорка, которая звучала и в судебном процессе: эта продукция не опасна для потребителя. Она является продуктом питания, изготовленной из молока, растительных жиров и нормализованных или сухих молочных продуктов. Все они разрешены к использованию. Речь идет о том, что потребитель не получает информацию о том, что он будет есть. Этот тезис сегодня звучал в суде не единожды, в том числе — из уст представителей Россельхознадзора.
Еще один момент, требующий отдельного изучения. В Росприроднадзор и Минприроды продолжают поступать жалобы жителей поселка Юг на сбросы ЮКМП и загрязненный пруд, откуда люди берут воду. Специалисты ведомств в своих заключениях заявляли, что «учитывая наличие фактов загрязнения водного объекта недостаточно очищенными сточными водами ООО „Юговской комбинат молочных продуктов“, выполнение работ по расчистке пруда не представляется возможным до устранения источника загрязнения». Но это уже совсем другая история.