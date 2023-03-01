Пермские христиане-пятидесятники привлекли к спору о ДК Ленина судебных приставов

После предыдущих публикаций Properm.ru о банкротстве Рожихина в редакцию обратились родственники одного из оппонентов Натальи Рожихиной. Они обратили внимание на иски их родственника Олега П., который в 2012 году по решению Дзержинского районного суда (решение есть в распоряжении редакции) отсудил у супруги религиозного деятеля обязательство предоставить жилую площадь. Позднее другим решением суда Рожихину обязали возместить мужчине деньги. За десять лет ни жилье, не финансовое возмещение он не получил и сейчас живет в одном из социальных приютов на территории Прикамья. Редакция Properm.ru сейчас разбирается в этой истории.