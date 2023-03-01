Пермские христиане-пятидесятники привлекли к спору о ДК Ленина судебных приставов

Posted 1 марта 2023, 04:50
Published 1 марта 2023, 04:50
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Централизованная религиозная организация Пермское Епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников обратилась в Арбитражный суд Пермского края еще одним иском, связанным со спорами вокруг земельного участка под ДК им. В.И. Ленина. Религиозная организация оспаривает бездействие судебных приставов, не отреагировавших на заявление о приостановлении исполнительного производства по решению суда о взыскании 12,6 млн рублей за пользование землей под дворцом культуры.
Евангелисты считают, что поскольку иск мэрии о взыскании долгов за пользование участком вернулся на новое рассмотрение в арбитражный суд Пермского края, то и исполнительное производство необходимо отменить. Иск принят к производству, ответчиком по нему выступает пристав-исполнитель Алексей Зыкин. Судебное разбирательство назначено на 9 марта.
19 апреля арбитражный суд Пермского края начнет заново рассматривать иск департамента земельных отношений к христианам-пятидесятникам. Кассационная коллегия Арбитражного суда Уральского округа вернула в арбитражный суд Пермского края на новое рассмотрение иск мэрии Перми к Централизованной религиозной организации «Пермское Епархиальное управление Христиан веры Евангельской пятидесятников». Речь идет об оплате за пользование землей под ДК им. В.И. Ленина более 11,8 млн рублей. На взыскании у приставов к этой сумме добавлен исполнительский сбор.
В феврале суд оставил без движения иск к мэрии еще одного юрлица евангелистов — местной религиозной организации Церковь христиан веры Евангельской пятидесятников «Новый завет». Евангелисты оспаривают действия департамента земельных отношений по формированию требований по уплате задолженности за пользование все тем же земельным участком. И отказал этому юрлицу христиан в оспаривании законности начисления им платежей за использование земельного участка под ДК «Ленина» на 2,6 млн рублей.
Доводы религиозных деятелей по всем земельным искам — вне зависимости от юрлица — участника процесса — сводятся к двум постулатам. Юристы «Нового завета» строят доказательную базу на том, что:
Доводы мэрии о том, что арендатор должен оплачивать пользование землей в полной мере, пояснили журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, базируются на том, что ДК используется не только для культовых мероприятий. Здесь сдаются помещения в аренду, располагается несколько коммерческих организаций, в том числе — риэлтерские фирмы и компании типа ООО «Вагонтрейд», занимающиеся оптовой торговлей техникой.
Интересно, что число исков муниципальных властей к разным юрлицам «Нового завета» в разных субъектах федерации растет. Например, сейчас в Курске идет разбирательство по отчуждению дворца бракосочетаний. Ранее здание принадлежало ликвидированному АО «Двадцатый подшипниковый завод». Мэрия Братска пытается в суде забрать самовольно занятое «Новым заветом» здание, которое несколько лет используется для организации и проведения концертов духовной музыки и пения, чтения лекций, проведения семинаров религиозного содержания. Есть подобные иски в Москве и других регионах России.
Продолжаются судебные разбирательства по делу о банкротстве одного из активистов «Нового завета» в Перми Владимира Рожихина. История интересна тем, что ранее этот прихожанин был первым директором специально созданного для управления ДК им. В.И. Ленина ООО «КДЦ Мотовилиха», а также руководителем на сегодня ликвидированной риэлтерской фирмы «Дэвид групп». Компания существовала с 2010 по 2014 год и была зарегистрирована по адресу дворца культуры на ул. Уральской.
6 марта суд будет рассматривать ходатайство финуправляющего Рожихина Эмили Девятых, которая просит ее освободить от исполнения обязанностей. Это уже второй управляющий, отказывающийся за два года банкротства Рожихина от сопровождения процедуры.
Кредиторами Рожихина, помимо юридических лиц являются и его родственницы — бывшая супруга Наталья Рожихина и ее мать Нина Селиверстова. Селиверстова в качестве задолженностей предъявляет бывшему зятю судебные решения и возврат займа, по которым он должен ей более 100 млн рублей. Она ходатайствовала еще и начислении пени на эту сумму 81,8 млн рублей. Ранее бывшая супруга пыталась в арбитражном процессе стребовать с Рожихина алименты на содержание детей, но другие кредиторы оспорили это, доказав, что супруги, несмотря на развод, ведут общее хозяйство.
После предыдущих публикаций Properm.ru о банкротстве Рожихина в редакцию обратились родственники одного из оппонентов Натальи Рожихиной. Они обратили внимание на иски их родственника Олега П., который в 2012 году по решению Дзержинского районного суда (решение есть в распоряжении редакции) отсудил у супруги религиозного деятеля обязательство предоставить жилую площадь. Позднее другим решением суда Рожихину обязали возместить мужчине деньги. За десять лет ни жилье, не финансовое возмещение он не получил и сейчас живет в одном из социальных приютов на территории Прикамья. Редакция Properm.ru сейчас разбирается в этой истории.