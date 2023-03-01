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Posted 1 марта 2023, 05:23

Published 1 марта 2023, 05:23

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Пермский политолог Виталий Ковин не смог избавиться от статуса иноагента через суд

Пермский политолог Виталий Ковин не смог избавиться от статуса иноагента через суд

1 марта 2023, 05:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Причины, по которым отказали Ковину, неизвестны, мотивировочного решения суда пока нет.

Пермский политолог-иноагент Виталий Ковин не смог обжаловать свой статус. По словам Ковина, пока он не собирается развернуто комментировать решение суда: «А то по мнению представителей Минюста, сила моих постов настолько велика, что я способен оказать влияние на решения самых важных госорганов вплоть до президента и на формирование обществено-политических взглядов чуть-ли не всех вокруг», — уточнил политолог.

Ковина вносили в реестр иноагентов дважды, сначала он попал в реестр СМИ-иноагентов, откуда его исключили спустя год, затем — в реестр СМИ-физлиц. В последний раз он стал иноагентов якобы за политическую деятельность, связанную с Украиной.

В реестре иноагентов сейчас находятся более 500 физлиц и организаций.

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#Общество#Протест
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