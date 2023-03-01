Пермский политолог Виталий Ковин не смог избавиться от статуса иноагента через суд

Posted 1 марта 2023, 05:23
Published 1 марта 2023, 05:23
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Пермский политолог-иноагент Виталий Ковин не смог обжаловать свой статус. По словам Ковина, пока он не собирается развернуто комментировать решение суда: «А то по мнению представителей Минюста, сила моих постов настолько велика, что я способен оказать влияние на решения самых важных госорганов вплоть до президента и на формирование обществено-политических взглядов чуть-ли не всех вокруг», — уточнил политолог.
Ковина вносили в реестр иноагентов дважды, сначала он попал в реестр СМИ-иноагентов, откуда его исключили спустя год, затем — в реестр СМИ-физлиц. В последний раз он стал иноагентов якобы за политическую деятельность, связанную с Украиной.
В реестре иноагентов сейчас находятся более 500 физлиц и организаций.