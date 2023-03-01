Пермский политолог Виталий Ковин не смог избавиться от статуса иноагента через суд

Пермский политолог-иноагент Виталий Ковин не смог обжаловать свой статус. По словам Ковина, пока он не собирается развернуто комментировать решение суда: «А то по мнению представителей Минюста, сила моих постов настолько велика, что я способен оказать влияние на решения самых важных госорганов вплоть до президента и на формирование обществено-политических взглядов чуть-ли не всех вокруг», — уточнил политолог.