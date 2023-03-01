Пермское УФАС приостановило торги по имуществу «Мотовилихинских заводов»

Торги по реализации имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» путем публичного предложения. Начальная цена лота составляла 8,316 млрд рублей. Затем каждые три рабочих дня стоимость должна была снижаться на 10%. Минимальная цена, которая должна была действовать с 3 по 5 апреля, 831,6 млн рублей.