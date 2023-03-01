Пермское УФАС приостановило торги по имуществу «Мотовилихинских заводов»

Posted 1 марта 2023, 09:33
Published 1 марта 2023, 09:33
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
УФАС по Пермскому краю приостановило торги по имущественному комплексу «Мотовилихинских заводов». Речь идёт о торгах имущества, которое находится в залоге у ООО «РТ-Капитал», сообщает «Новый Компаньон».
Жалобу на действие арбитражного управляющего должника в антимонопольное ведомство направило ООО «Метатрон», сообщает издание, однако суть претензий не сообщается. Рассмотрение жалобы в УФАС назначено на 7 марта.
Торги по реализации имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» путем публичного предложения. Начальная цена лота составляла 8,316 млрд рублей. Затем каждые три рабочих дня стоимость должна была снижаться на 10%. Минимальная цена, которая должна была действовать с 3 по 5 апреля, 831,6 млн рублей.