Пермяки пересылают друг другу сообщениях о ядовитых духах, от которых умирают люди. Это правда?

По всей России расходится информация о ядовитых духах. Якобы некие люди ходят по улицам и предлагают бесплатно понюхать пробник духов. Те люди, которые соглашаются, умирают через час, утверждают в социальных сетях. При этом в подобных сообщениях часто говорится о том, что подобные отравления были уже в других регионах России. Также встречаются сообщения, что в качестве людей с ядовитыми духами выступают «засланцы из Украины».