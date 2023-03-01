Пермяки пересылают друг другу сообщениях о ядовитых духах, от которых умирают люди. Это правда?

Posted 1 марта 2023, 11:50
Published 1 марта 2023, 11:50
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
По всей России расходится информация о ядовитых духах. Якобы некие люди ходят по улицам и предлагают бесплатно понюхать пробник духов. Те люди, которые соглашаются, умирают через час, утверждают в социальных сетях. При этом в подобных сообщениях часто говорится о том, что подобные отравления были уже в других регионах России. Также встречаются сообщения, что в качестве людей с ядовитыми духами выступают «засланцы из Украины».
В пресс-службе Роспотребнадзора России по Пермскому краю утверждают, что не зафиксировано не одного реального случая отравления людей таким способом. Жалоб в Роспотребнадзор не поступало.
При этом специалисты отдела защиты прав потребителей рекомендуют не покупать парфюмерию и косметику с рук. Также следует обращать внимание на упаковку, на которой должен быть QR-код, который считывается через приложение «Частный знак» на смартфонах. Приложение покажет легальность товара, отобразив место и дату производства, состав, вес, бренд, условия хранения.