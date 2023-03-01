По фактам налогового преступления на Юговском комбинате молочных продуктов возбуждено уголовное дело

Posted 1 марта 2023, 10:54
Published 1 марта 2023, 10:54
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Как стало известно в ходе слушаний по рассмотрению иска Юговского комбината молочных продуктов к Федеральной налоговой службе в Арбитражном суде, в по фактам неверного применения льгот по НДС компании возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении в особо крупном размерепо ч.2 ст. 199 УК РФ.
Речь идёт о недоимке по НДС на сумму с пени и штрафом на 1,1 млрд рублей. Недоимка начислена с 2017 по второй квартал 2021 года и появилась из-за того, что компания, по мнению налоговой, безосновательно применяет при расчете НДС льготную ставку в 10% как производитель продукции из натурального молока.
Налоговики считают, что, продавая сычужный продукт (он же сырный) компания должна была платить 20% НДС.
Иск в арбитражный суд «Юговской комбинат молочных продуктов» подал в январе, пытаясь в суде оспорить решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы от 28 октября 2022 года о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. По мнению налоговиков, производитель молочной продукции (большей частью плавленого и сычужного сырных продуктов) пытается уйти от оплаты начисленной еще в 2021 году недоимки по НДС.
Предприятие пытается доказать, что сухое молоко с заменителем молочного жира, применяемый при производстве — молочный продукт или идентичный ему.
Общая сумма, предъявленная налоговой к оплате за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, составляет 110 млн рублей. Недоимка по НДС за один квартал деятельности предприятия составляет 86 млн рублей, остальное — пени и штраф. По требованию УФНС предприятие должно было заплатить недоимку до октября 2022 года. Судя по информации ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», профилактический визит налоговой состоялся на «Юговском» в августе прошлого года. Подобное решение о нарушении налоговой принято за период с 2017 по 2019 год.
Налоговая, выставляя требования к ЮКМП, основывала свое решение на том, что предприятие безосновательно применяет при расчете НДС льготную ставку в 10% как производитель продукции из натурального молока. Акт налоговой был составлен после проверок Россельхознадзора, Роспотребнадзора и выездной проверки самой ИФНС. Проверки показали, что основная продукция ЮКМП — продукты с содержанием молока и применением заменителей животного жира. В акте называется ряд «сычужных продуктов оригинальных» с использованием названий традиционных сыров — «Гауда», «Российский», «Деревенский», «Эдам» и др. По данным акта, во втором квартале 2020 года ЮКМП реализовал более 59% продукции типа «сычужный продукт» или «спред», что не является молочной продукцией. На нее и было сделано доначисление по НДС.
На предприятии иск не признают и во время судебного заседания оспаривают не норму Налогового кодекса, по которой предприятие оштрафовали, а соответствие своей продукции заявленным в ТУ и требованиях Евросоюза нормам пищевой безопасности к сырам, сливочному маслу и прочим содержащим молоко продуктам. То есть ЮКМП намерен в споре с налоговой опровергнуть сам факт выявленного правонарушения.
Для участия в деле в качестве самостоятельного участника заявился Россельхознадзор. Его представители поясняют, что если в рамках этого судебного спора будет решено, что продукт является молочным, то его придется изъять, а это прерогатива Россельхознадзора.