По фактам налогового преступления на Юговском комбинате молочных продуктов возбуждено уголовное дело

Налоговая, выставляя требования к ЮКМП, основывала свое решение на том, что предприятие безосновательно применяет при расчете НДС льготную ставку в 10% как производитель продукции из натурального молока. Акт налоговой был составлен после проверок Россельхознадзора, Роспотребнадзора и выездной проверки самой ИФНС. Проверки показали, что основная продукция ЮКМП — продукты с содержанием молока и применением заменителей животного жира. В акте называется ряд «сычужных продуктов оригинальных» с использованием названий традиционных сыров — «Гауда», «Российский», «Деревенский», «Эдам» и др. По данным акта, во втором квартале 2020 года ЮКМП реализовал более 59% продукции типа «сычужный продукт» или «спред», что не является молочной продукцией. На нее и было сделано доначисление по НДС.