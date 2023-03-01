Прокуратура Перми взяла на контроль ситуацию с аварийным домом на Куйбышева, 143

Posted 1 марта 2023, 04:27
Published 1 марта 2023, 04:27
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Прокуратура Перми взяла на контроль ситуацию с расселением жителей аварийного многоквартирного дома на ул. Куйбышева, 143. Представители надзорного ведомства приняли участие в работе внепланового заседания городской комиссии по ЧС. По инициативе прокурора Свердловского района Александра Гисса в органах внутренних дел зарегистрирован материал проверки и организованы процессуальные мероприятия.
Ранее городская прокуратура приняла меры реагирования и признала незаконными чрезмерно затянувшиеся сроки расселения жильцов аварийной «сталинки» на Куйбышева, 143. Сейчас для жителей дома работает мобильная приемная прокурора города, сообщают в пресс-службе ведомства.
Вчера администрация Перми сообщила, что режим ЧС в отношении аварийного дома введен с сегодняшнего дня, 1 марта. Из-за ухудшения состояния здания и угрозы внезапного обрушения конструкций чиновники решили оперативно расселить жильцов. Пермяков разместят в пункте сбора в ДК имени Калинина, а затем им предложат помещения маневренного фонда или другие варианты временного проживания.