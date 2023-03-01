Прокуратура Перми взяла на контроль ситуацию с аварийным домом на Куйбышева, 143

Вчера администрация Перми сообщила, что режим ЧС в отношении аварийного дома введен с сегодняшнего дня, 1 марта. Из-за ухудшения состояния здания и угрозы внезапного обрушения конструкций чиновники решили оперативно расселить жильцов. Пермяков разместят в пункте сбора в ДК имени Калинина, а затем им предложат помещения маневренного фонда или другие варианты временного проживания.