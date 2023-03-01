С 1 марта электросамокаты внесли в правила дорожного движения. Что нужно знать пермякам

Теперь электросамокаты и прочие средства передвижения приравниваются к транспорту. Однако есть и исключения, когда в ПДД пользователи самокатов рассматриваются как пешеходы — например, если вы спешились и ведете электросамокат рядом или едете на обычном самокате без электродвигателя.