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Posted 1 марта 2023, 06:49

Published 1 марта 2023, 06:49

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

С 1 марта электросамокаты внесли в правила дорожного движения. Что нужно знать пермякам

С 1 марта электросамокаты внесли в правила дорожного движения. Что нужно знать пермякам

1 марта 2023, 06:49
Фото: 1MI.
Теперь электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), как и электроскейтборды, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Максимальная скорость передвижения на них составляет 25 км/ч, а сам электротранспорт не должен весить более 35 кг. Properm.ru узнали, что изменится.

Теперь электросамокаты и прочие средства передвижения приравниваются к транспорту. Однако есть и исключения, когда в ПДД пользователи самокатов рассматриваются как пешеходы — например, если вы спешились и ведете электросамокат рядом или едете на обычном самокате без электродвигателя.

Что разрешено?

  1. Держаться за руль, если он есть.
  2. Спешиться перед пересечением «зебры».
  3. Ночью, при плохой видимости или в тоннелях включать свет.
  4. Пользоваться световозвращающими элементами, если выехали из города.
  5. Ехать со скоростью до 25 км/ч, а в жилых и велосипедных зонах, во дворах домов — до 20 км/ч.
  6. Ехать со скоростью потока, если проезд на высокой скорости мешает движению пешеходов.
  7. Передвигаться в одиночку.
  8. Ездить без шлема и водительских прав.

Что запрещено?

  1. Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайными путями либо с несколькими полосами движения в одну сторону. Исключениями являются только велосипедная зона и дороги, на которых из правой полосы разрешено повернуть налево.
  2. Буксировать другой транспорт без прицепа.
  3. Перевозить груз, мешающий управлению СИМ или выступающий за пределы электросамоката на 50 см и больше.
  4. Ездить на электросамокате с детьми до семи лет, когда на нем нет специального места для ребенка.
  5. Выезжать на правую сторону проезжей части, где разрешна скорость движения выше 60 км/ч.
  6. Ездить по автомагистрали.
  7. Ездить в состоянии опьянения.

А штрафовать будут?

Да, теперь можно нарваться на штраф. Любителей электросамокатов будут наказывать не только сервисы кикшеринга (за неправильную парковку), но и Госавтоинспекция. В сервисе Whoosh рассказали, что ГИБДД оштрафует за нарушения, если вы:

  • не спешились на пешеходном переходе или превысили скорость (запрещено ездить со скоростью более 25 км/ч) — 800 рублей;
  • перекрыли дорогу из-за столкновения, создав помехи движению, — 1 тыс. рублей;
  • допустили любое нарушение, будучи пьяным, — 1 тыс. рублей;
  • причинили легкий или средний вред здоровью участника дорожного движения (ранение или перелом) — 1–1,5 тыс. рублей.
#Общество
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