С сегодняшнего дня в Перми начинают работу ночные рейсы общественного транспорта

Последний рейс трамвайного маршрута №5 проследует через остановку «Хладокомбинат» в направлении центра города в 00:15. Также будет введён дополнительный рейс маршрута №50 от микрорайона Парковый, который проследует через остановку «Улица Яблочкова» в сторону микрорайона Крохалева также в 00:15.