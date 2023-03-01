С сегодняшнего дня в Перми начинают работу ночные рейсы общественного транспорта

Posted 1 марта 2023, 07:37
Published 1 марта 2023, 07:37
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Перми с сегодняшнего дня, 1 марта, начинают работу дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.
Рейсы введены для удобства работников промышленных предприятий, возвращающихся домой после вечерней смены.
Последний рейс трамвайного маршрута №5 проследует через остановку «Хладокомбинат» в направлении центра города в 00:15. Также будет введён дополнительный рейс маршрута №50 от микрорайона Парковый, который проследует через остановку «Улица Яблочкова» в сторону микрорайона Крохалева также в 00:15.