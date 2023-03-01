Синоптики прогнозируют тёплый снежный март в Пермском крае

Posted 1 марта 2023, 05:43
Published 1 марта 2023, 05:43
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Температура воздуха в Прикамье в марте будет около нормы, а вот осадков может быть в полтора раза больше нормы. Такой прогноз на первый весенний месяц дали в ГИС-центре ПГНИУ.
Синоптики ожидают неустойчивый характер погоды со значительными колебаниями температуры воздуха. Температура воздуха в марте прогнозируется на севере на 1˚ ниже нормы, на юге — на 1˚ выше нормы, а в центральных районах — около нормы. Примечательно, что в последние три месяца распределение аномалий было противоположным (на юге было холоднее, чем на севере), особенно это было заметно в январе.
Количество осадков ожидается в пределах 100–140% от нормы. Таким образом, март будет теплее, чем в 2021 и 2022 годах, и существенно более снежным.
Метеорологическая весна, т.е. устойчивый переход температуры воздуха через 0˚ в нынешнем марте может и не начаться, говорят специалисты. Для сравнения, в 2022 г. метеорологическая весна началась в Перми 3 апреля, в 2021 г. — 25 марта, в 2020 г. — 9 марта (рекордно рано), а в 2019 г. — 18 марта.