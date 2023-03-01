Синоптики прогнозируют тёплый снежный март в Пермском крае

Синоптики ожидают неустойчивый характер погоды со значительными колебаниями температуры воздуха. Температура воздуха в марте прогнозируется на севере на 1˚ ниже нормы, на юге — на 1˚ выше нормы, а в центральных районах — около нормы. Примечательно, что в последние три месяца распределение аномалий было противоположным (на юге было холоднее, чем на севере), особенно это было заметно в январе.