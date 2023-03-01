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Posted 1 марта 2023, 11:00

Published 1 марта 2023, 11:00

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Спасатели вновь предупредили жителей Прикамья о гололедице

Спасатели вновь предупредили жителей Прикамья о гололедице

1 марта 2023, 11:00
Фото: 1MI.
В краевом МЧС уже несколько дней предупреждают об ухудшении погоды.

В Пермском крае март начинается с неблагоприятной погоды. Сегодня и завтра, 1 и 2 марта, в отдельных районах на дорогах образуется гололедица. В ГУ МЧС России по региону просят пермяков быть осторожными при нахождении на улице.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам стоит быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Об инцидентах сообщайте по номерам экстренных служб 01, 101 или 112.

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#Регион#Мчс пермского края
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