Спасатели вновь предупредили жителей Прикамья о гололедице

Posted 1 марта 2023, 11:00
Published 1 марта 2023, 11:00
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Пермском крае март начинается с неблагоприятной погоды. Сегодня и завтра, 1 и 2 марта, в отдельных районах на дорогах образуется гололедица. В ГУ МЧС России по региону просят пермяков быть осторожными при нахождении на улице.
Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам стоит быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Об инцидентах сообщайте по номерам экстренных служб 01, 101 или 112.