Срочное захоронение трупов и санитарная обработка людей. В Перми создадут силы гражданской обороны

В положении о силах гражданской обороны Перми сказано, что они нужны для защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от опасностей, которые возникают при военных конфликтах или вследствие этих конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.