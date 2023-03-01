Срочное захоронение трупов и санитарная обработка людей. В Перми создадут силы гражданской обороны

Posted 1 марта 2023, 10:12
Published 1 марта 2023, 10:12
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Мэр Перми Алексей Дёмкин подписал документ о создании сил гражданской обороны (ГО) в городе. Решение принято в связи с федеральным законодательством. МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» должно организовать взаимодействие с пермскими организациями, создающими силы обороны, также должен работать реестр сил гражданской обороны. Учреждения, которые входят в перечень сил гражданской обороны, должны создать, подготовить и обеспечивать готовность сил.
В положении о силах гражданской обороны Перми сказано, что они нужны для защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от опасностей, которые возникают при военных конфликтах или вследствие этих конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
К силам ГО относятся:
Задачи ГО: