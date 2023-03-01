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Posted 1 марта 2023, 10:12

Published 1 марта 2023, 10:12

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Перми создадут силы гражданской обороны по решению главы города

Срочное захоронение трупов и санитарная обработка людей. В Перми создадут силы гражданской обороны

1 марта 2023, 10:12
Фото: 1MI.

В Перми создадут силы гражданской обороны по решению главы города

Силы гражданской обороны создают с прошлого года и в других городах РФ. Рассказываем, чем они будут заниматься.

Мэр Перми Алексей Дёмкин подписал документ о создании сил гражданской обороны (ГО) в городе. Решение принято в связи с федеральным законодательством. МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» должно организовать взаимодействие с пермскими организациями, создающими силы обороны, также должен работать реестр сил гражданской обороны. Учреждения, которые входят в перечень сил гражданской обороны, должны создать, подготовить и обеспечивать готовность сил.

В положении о силах гражданской обороны Перми сказано, что они нужны для защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от опасностей, которые возникают при военных конфликтах или вследствие этих конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

К силам ГО относятся:

  • аварийно-спасательные формирования;
  • спасательные службы гражданской обороны;
  • нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
  • муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения».

Задачи ГО:

  • проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
  • санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники, имущества и территорий;
  • срочное захоронение трупов;
  • помощь людям, пострадавшим при военных конфликтах, обеспечение пострадавших водой, предметами первой необходимости;
  • участие в ликвидации ЧС;
  • розыск пострадавших, вывоз из очагов поражения на пункты сбора;
  • сохранение, поддержание в готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (бомбоубежищ).
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