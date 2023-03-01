В ближайшее время жителям аварийной «сталинки» в Перми начнут поступать деньги от города

По словам и.о. главы района, компенсацию предоставляют за потерянное помещение, все остальные расходы по расселению возьмёт на себя администрация. Жильцам предлагают варианты временного размещения, в частности, гостиницы. Для них предусмотрено порядка 130 мест, жить они там могут до полугода.