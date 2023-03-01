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Posted 1 марта 2023, 12:21

Published 1 марта 2023, 12:21

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В ближайшее время жителям аварийной «сталинки» в Перми начнут поступать деньги от города

В ближайшее время жителям аварийной «сталинки» в Перми начнут поступать деньги от города

1 марта 2023, 12:21
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Первую компенсацию ждут в течение следующих двух недель.

И. о. главы администрации Свердловского района Игорь Давлетшин сообщил «АиФ-Пермь», что , что первая часть компенсаций жильцам аварийной «сталинки» по ул. Куйбышева, 143, поступит в течение двух недель.

Что касается второй части, то срок пока не определён.

«Пока не хочу говорить, чтобы не сказали, что кого-то обманываю, но эти деньги запрошены на мартовскую городскую Думу. Сумма — порядка 240 миллионов рублей», — приводит издание слова Игоря Давлетшина.

По словам и.о. главы района, компенсацию предоставляют за потерянное помещение, все остальные расходы по расселению возьмёт на себя администрация. Жильцам предлагают варианты временного размещения, в частности, гостиницы. Для них предусмотрено порядка 130 мест, жить они там могут до полугода.

Прокуратура Перми взяла на контроль ситуацию с расселением жителей аварийного многоквартирного дома на ул. Куйбышева, 143. Прокуратура признала незаконными чрезмерно затянувшиеся сроки расселения жильцов аварийной «сталинки» на Куйбышева, 143.

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Из-за аварийной «сталинки» на улице Куйбышева в Перми объявили ЧС

Вчера администрация Перми сообщила, что режим ЧС в отношении аварийного дома введен с сегодняшнего дня, 1 марта. Из-за ухудшения состояния здания и угрозы внезапного обрушения конструкций чиновники решили оперативно расселить жильцов. Пермяков разместят в пункте сбора в ДК имени Калинина, а затем им предложат помещения маневренного фонда или другие варианты временного проживания.

#Общество#Коммунальный рай#Аварийное жилье
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