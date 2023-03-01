В Госдуму внесли поправки о 15 годах лишения свободы за дискредитацию участников СВО

При этом Володин выделил отдельно участников добровольческих отрядов, но не ЧВК, которые в России пока остаются вне закона. При этом под категорию «лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач» вполне могут попасть и участники ЧВК «Вагнер», которых вербавали из колоний. Это может означать, что писать об их прошлых преступлениях будет незаконно.