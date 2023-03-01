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Posted 1 марта 2023, 06:08

Published 1 марта 2023, 06:08

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Госдуму внесли поправки о 15 годах лишения свободы за дискредитацию участников СВО

В Госдуму внесли поправки о 15 годах лишения свободы за дискредитацию участников СВО

1 марта 2023, 06:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Закон могут принять уже в этом месяце. Спикер Госдумы, вероятно, озвучил предельные размеры штрафов и сроков, к которым могут приговорить нарушителей. Подробнее о поправках депутаты должны рассказать во время рассмотрения законопроекта во втором и третьем чтениях.

В Госдуме рассмотрят поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции.

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нарушителей предлагают:

  • Штрафовать на сумму до 5 млн рублей;
  • Отправлять на принудительные или исправительные работы на срок до 5 лет;
  • Сажать в колонию на срок до 15 лет.

Второе чтение состоится завтра, 2 марта, третье — 14 марта. Если законопроект примут, то его должен будет одобрить Совфед и президент, это может произойти уже до конца месяца.

При этом Володин выделил отдельно участников добровольческих отрядов, но не ЧВК, которые в России пока остаются вне закона. При этом под категорию «лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач» вполне могут попасть и участники ЧВК «Вагнер», которых вербавали из колоний. Это может означать, что писать об их прошлых преступлениях будет незаконно.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин просил запретить любую критику участников СВО, а также ввести ответственность за публикацию сообщений о прошлых преступлениях участников СВО.

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#Общество#Военная операция на Украине
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