В Госдуму внесли поправки о 15 годах лишения свободы за дискредитацию участников СВО

Posted 1 марта 2023, 06:08
Published 1 марта 2023, 06:08
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Госдуме рассмотрят поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции.
«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нарушителей предлагают:
Второе чтение состоится завтра, 2 марта, третье — 14 марта. Если законопроект примут, то его должен будет одобрить Совфед и президент, это может произойти уже до конца месяца.
При этом Володин выделил отдельно участников добровольческих отрядов, но не ЧВК, которые в России пока остаются вне закона. При этом под категорию «лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач» вполне могут попасть и участники ЧВК «Вагнер», которых вербавали из колоний. Это может означать, что писать об их прошлых преступлениях будет незаконно.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин просил запретить любую критику участников СВО, а также ввести ответственность за публикацию сообщений о прошлых преступлениях участников СВО.