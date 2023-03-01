В Кемерове запретили проводить квесты в подвале жилого дома

Прокурор подал иск в суд с требованием запретить использование здания. Но суд решил, что в подвале дома уже не проводятся развлекательные мероприятия, поэтому отказался удовлетворять иск. В итоге прокуратура с помощью информации из открытых источников сделала «заказ» на проведение квеста. После этого надзорный орган подал апелляцию и предоставил доказательства, что организаторы квестов продолжают работу. В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил проведение подобных мероприятий.