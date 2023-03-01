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Posted 1 марта 2023, 09:11

Published 1 марта 2023, 09:11

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Кемерове запретили проводить квесты в подвале жилого дома

В Кемерове запретили проводить квесты в подвале жилого дома

1 марта 2023, 09:11
Фото: 1MI.
Прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения.

Суд запретил использовать подвал в жилом доме в центре Кемерова для организации квестов, в том числе и для детей. При проверке прокуратуры выяснилось, что в здании нарушены правила пожарной безопасности, пишет VSE42.Ru.

Прокурор подал иск в суд с требованием запретить использование здания. Но суд решил, что в подвале дома уже не проводятся развлекательные мероприятия, поэтому отказался удовлетворять иск. В итоге прокуратура с помощью информации из открытых источников сделала «заказ» на проведение квеста. После этого надзорный орган подал апелляцию и предоставил доказательства, что организаторы квестов продолжают работу. В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил проведение подобных мероприятий.

#Происшествия
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