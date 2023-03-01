В Кемерове запретили проводить квесты в подвале жилого дома

Posted 1 марта 2023, 09:11
Published 1 марта 2023, 09:11
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Суд запретил использовать подвал в жилом доме в центре Кемерова для организации квестов, в том числе и для детей. При проверке прокуратуры выяснилось, что в здании нарушены правила пожарной безопасности, пишет VSE42.Ru.
Прокурор подал иск в суд с требованием запретить использование здания. Но суд решил, что в подвале дома уже не проводятся развлекательные мероприятия, поэтому отказался удовлетворять иск. В итоге прокуратура с помощью информации из открытых источников сделала «заказ» на проведение квеста. После этого надзорный орган подал апелляцию и предоставил доказательства, что организаторы квестов продолжают работу. В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил проведение подобных мероприятий.