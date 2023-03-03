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Posted 3 марта 2023, 08:42

Published 3 марта 2023, 08:42

Modified 3 марта 2023, 08:52

Updated 3 марта 2023, 08:52

В Прикамье осудили 61-летнего мужчину, убившего возлюбленную и ее подругу

3 марта 2023, 08:42
Осужденный не смирился с тем, что его девушка отказалась идти с ним домой.

В Пермском крае осудили 61-летнего жителя поселка Красный берег за убийство двух женщин и покушение на убийство мужчины. Следствие и суд выяснили, что 12 июля прошлого года в доме находилась компания пьяных мужчин и женщин.

Чуть позже в квартиру пришел сожитель одной из женщин и позвал ее домой. После этого между сожителями начался конфликт. Мужчина ушел к себе домой, вернулся с заряженным ружьем и вернулся обратно — он убил возлюбленную, подругу, а также ранил мужчину, который был вместе с ними.

Во время расследования было проведено 15 экспертиз, объем уголовного дела составил семь томов. Суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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