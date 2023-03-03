В Прикамье осудили 61-летнего мужчину, убившего возлюбленную и ее подругу

Чуть позже в квартиру пришел сожитель одной из женщин и позвал ее домой. После этого между сожителями начался конфликт. Мужчина ушел к себе домой, вернулся с заряженным ружьем и вернулся обратно — он убил возлюбленную, подругу, а также ранил мужчину, который был вместе с ними.