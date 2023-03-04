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Posted 4 марта 2023, 11:01

Published 4 марта 2023, 11:01

Modified 4 марта 2023, 11:03

Updated 4 марта 2023, 11:03

Пермячка требует от московского отеля более миллиона рублей за падение на лестнице

4 марта 2023, 11:01
Из-за травм пермячка не могла работать некоторое время.

Пермячка подала в суд на ООО «СТ ЯРД АРБАТ» за падение в отеле. В пресс-службе Индустриального районного суда рассказали, что пермячка прилетела в Москву, где у нее был забронирован номер в отеле. Она спускалась по лестнице в отеле, но из-за плохого освещения оступилась и упала.

В травмпункте диагностировали перелом голеностопа и гематомы. Пермячка просит взыскать с компании компенсацию морального вреда — 1 млн рублей, утраченный заработок за период нетрудоспособности — 126 тыс. рублей, а также расходы на покупку товаров и услуг связанных с травмой — 25 тыс. рублей.

По данным «Спарк-Интерфакс», юрлицо зарегистрировано в марте 2019 года. Отель находится на Новинском бульваре. На сайте Tripadvisor у отеля 50 оценок, средний балл составляет 2,5 из 5.

#Общество
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