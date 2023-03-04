Пермячка требует от московского отеля более миллиона рублей за падение на лестнице

Пермячка подала в суд на ООО «СТ ЯРД АРБАТ» за падение в отеле. В пресс-службе Индустриального районного суда рассказали, что пермячка прилетела в Москву, где у нее был забронирован номер в отеле. Она спускалась по лестнице в отеле, но из-за плохого освещения оступилась и упала.