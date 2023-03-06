Бывшего депутата ЗС Прикамья требуют приговорить к 5 годам колонии за дебош в баре

Posted 6 марта 2023, 07:34
Published 6 марта 2023, 07:34
Modified 6 марта 2023, 07:36
Updated 6 марта 2023, 07:36
Прокуратура запросила 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Это стало известно во время прений в Ленинском районном суде, сообщает газета «Звезда».
Прокуратура требует наказать экс-депутата за хулиганство в баре «Наташа». По версии гособвинения, ночью 30 апреля депутат находился в баре на улице Сибирская, где вел себя агрессивно и ругался матом. В момент, когда ему сделал замечание один из сотрудников, Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже он бросил ведро для льда и стул.
В прошлом бывший депутат был осужден на 2 года лишения свободы за избиение в 2018 году Андрея Ширмана (DJ Smash) в клубе. Ему удалось выйти из колонии по УДО, отсидев половину срока.