Бывшего депутата ЗС Прикамья требуют приговорить к 5 годам колонии за дебош в баре

Прокуратура требует наказать экс-депутата за хулиганство в баре «Наташа». По версии гособвинения, ночью 30 апреля депутат находился в баре на улице Сибирская, где вел себя агрессивно и ругался матом. В момент, когда ему сделал замечание один из сотрудников, Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже он бросил ведро для льда и стул.