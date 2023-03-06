Строительство гостиницы Radisson Hotel Perm должно завершиться до конца 2023 года

Posted 6 марта 2023, 06:14
Published 6 марта 2023, 06:14
Modified 15 октября, 06:40
Updated 15 октября, 06:40
Строительство пятизвездочной гостиницы Radisson Hotel Perm на участке бывшей кондитерской фирмы в центре Перми планируется завершить до конца 2023 года. Стройка идет на улице Монастырской в районе «iMALL эспланада».
Изначально объект хотели ввести в эксплуатацию в первой половине 2023 года, но теперь сроки перенесли, пишет Business Class со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуарда Соснина.
Сроки сдачи объекта сдвинулись «на фоне мировых событий». Поставщику пришлось искать новых поставщиков и заменять оборудование. Аналоги импортных материалов и комплектующих использовали из России и других стран. Проект имеет статус приоритетного для властей: «Объект нужен региону. Со своей стороны мы „держим руку на пульсе“, всегда готовы помогать инвестору в решение каких-либо вопросов. Компания не отказывается от реализации проекта и прилагает все усилия, чтобы ввести гостиницу в эксплуатацию в максимально сжатые сроки. Речи о смене оператора сейчас не идет», — пояснил Соснин.
23-этажная гостиница Radisson Hotel Perm рассчитана на 158 номеров. В ней разместится бассейн, СПА, тренажерный зал, круглосуточный ресторан, а также конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.