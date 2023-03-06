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Posted 6 марта 2023, 06:14

Published 6 марта 2023, 06:14

Modified 15 октября, 06:40

Updated 15 октября, 06:40

Строительство гостиницы Radisson Hotel Perm должно завершиться до конца 2023 года

Строительство гостиницы Radisson Hotel Perm должно завершиться до конца 2023 года

6 марта 2023, 06:14
Фото: проект гостиницы
Раньше в планах было сдать объект в первой половине 2023 года, но на сроки повлияла санкции.

Строительство пятизвездочной гостиницы Radisson Hotel Perm на участке бывшей кондитерской фирмы в центре Перми планируется завершить до конца 2023 года. Стройка идет на улице Монастырской в районе «iMALL эспланада».

Изначально объект хотели ввести в эксплуатацию в первой половине 2023 года, но теперь сроки перенесли, пишет Business Class со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуарда Соснина.

Сроки сдачи объекта сдвинулись «на фоне мировых событий». Поставщику пришлось искать новых поставщиков и заменять оборудование. Аналоги импортных материалов и комплектующих использовали из России и других стран. Проект имеет статус приоритетного для властей: «Объект нужен региону. Со своей стороны мы „держим руку на пульсе“, всегда готовы помогать инвестору в решение каких-либо вопросов. Компания не отказывается от реализации проекта и прилагает все усилия, чтобы ввести гостиницу в эксплуатацию в максимально сжатые сроки. Речи о смене оператора сейчас не идет», — пояснил Соснин.

23-этажная гостиница Radisson Hotel Perm рассчитана на 158 номеров. В ней разместится бассейн, СПА, тренажерный зал, круглосуточный ресторан, а также конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

Стройка гостиницы Radisson в Перми возобновилась после полугодового перерыва
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