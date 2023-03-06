Строительство гостиницы Radisson Hotel Perm должно завершиться до конца 2023 года

Сроки сдачи объекта сдвинулись «на фоне мировых событий». Поставщику пришлось искать новых поставщиков и заменять оборудование. Аналоги импортных материалов и комплектующих использовали из России и других стран. Проект имеет статус приоритетного для властей: «Объект нужен региону. Со своей стороны мы „держим руку на пульсе“, всегда готовы помогать инвестору в решение каких-либо вопросов. Компания не отказывается от реализации проекта и прилагает все усилия, чтобы ввести гостиницу в эксплуатацию в максимально сжатые сроки. Речи о смене оператора сейчас не идет», — пояснил Соснин.