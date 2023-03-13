Бывшая жена разработчика игры «Танки онлайн» обвиняет его в похищении ребенка

Posted 13 марта 2023, 12:06
Published 13 марта 2023, 12:06
Modified 12 сентября, 10:27
Updated 12 сентября, 10:27
Бывшая жена Антона Волкова — создателя популярной игры «Танки онлайн», инвестора IT-сервиса для совместной работы Miro и сервиса онлайн-покупки автомобилей Carl — обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка. Татьяна утверждает, что мужчина не дает ей видеться с двухлетней дочерью с 8 марта 2023 года.
Супруги заключили соглашение о порядке общения с ребенком: дочь живет с мамой, а с папой общается периодически, в 20:30 он возвращает ее домой. Но несколько дней назад девочка не вернулась.
Татьяна всю ночь дежурила у дверей, просила отдать дочь, но бывший муж отказался открыть ей и даже показать ребенка по видеосвязи. Несколько раз к нему выезжали полицейские, представители комиссии по делам несовершеннолетних, скорая помощь (врачей в квартиру Антон Волков не пустил).
Татьяна написала заявление о похищении ребенка. В полиции ей объяснили, что отец имеет такие же права на дочь, как и мать, пока более конкретные условия не определены судом. Соглашение бывших супругов юридической силы не имеет.
Судебное заседание об определении места жительства ребенка назначено на май. С кем девочка будет жить все это время, непонятно. Антон ни на звонок, ни на сообщение журналиста Properm.ru не ответил.
Татьяна очень волнуется, что психика девочки может пострадать, ведь дочь раньше никогда не расставалась с мамой. Кроме того, ребенок посещает детский сад и развивающие занятия, а также нуждается в приеме лекарств.
Адвокат Антона Волкова Роман Елькин в телефонном разговоре с журналистом Properm.ru заявил, что Татьяна «всё лжет», «всё, что она говорит, неправда». Конкретизировать, что именно является ложью, он не стал, пояснив, что не будет «давать комментарии». На вопросы о том, гуляет ли ребенок и посещает ли детский сад, адвокат не ответил.
Татьяна и Антон заключили брак в 2020 году, развелись в 2022 году. Маленькая дочь осталась жить с мамой. Сейчас в судах рассматривается сразу несколько дел, связанных с бракоразводным процессом Волковых: иск по взысканию алиментов (вместо фиксированной суммы в 100 тыс. рублей — процент от дохода), по определению места жительства ребенка, по порядку общения ребенка с родителями, по оспариванию брачного контракта, иск о выселении матери и ребенка из квартиры, где они прописаны, и уже даже иски о защите чести и достоинства.
Properm.ru сделал запрос о мерах реагирования в органы опеки и попечительства. Как только ведомство предоставит комментарий, он будет размещен на сайте.