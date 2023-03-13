Бывшая жена разработчика игры «Танки онлайн» обвиняет его в похищении ребенка

Татьяна и Антон заключили брак в 2020 году, развелись в 2022 году. Маленькая дочь осталась жить с мамой. Сейчас в судах рассматривается сразу несколько дел, связанных с бракоразводным процессом Волковых: иск по взысканию алиментов (вместо фиксированной суммы в 100 тыс. рублей — процент от дохода), по определению места жительства ребенка, по порядку общения ребенка с родителями, по оспариванию брачного контракта, иск о выселении матери и ребенка из квартиры, где они прописаны, и уже даже иски о защите чести и достоинства.



Properm.ru сделал запрос о мерах реагирования в органы опеки и попечительства. Как только ведомство предоставит комментарий, он будет размещен на сайте.