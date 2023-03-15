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Posted 15 марта 2023,, 16:16

Published 15 марта 2023,, 16:16

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Иностранные "айтишники" смогут заключать трудовые договоры без разрешения на работу

15 марта 2023, 16:16
Министерство внутренних дел России объявило о том, что иностранные IT-специалисты могут заключать трудовые договоры с аккредитованными компаниями без оформления разрешения на работу или патента.

Кроме того, им и членам их семей предоставляется право на получение вида на жительство без срока действия в упрощенном порядке. Для получения вида на жительство необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России. Срок рассмотрения заявления составляет 3 месяца. Об этом пишет rtvi.com.

В дополнение к основным документам для подачи заявления о ВНЖ, иностранный IT-специалист должен предоставить трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ, заключенный с аккредитованной IT-компанией, документ об образовании в сфере информационных технологий и документы, подтверждающие степень родства в случае подачи заявления членами семьи.

Напомним, что в декабре 2022 года Масут Шадаев, глава Минцифры, заявил, что 10% российских IT-специалистов уехали за границу и не вернулись, а в марте РАЭК подсчитала, что после начала боевых действий на Украине из России уехали от 70 до 100 тысяч айтишников. В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% из них вернулись обратно. В январе 2023 года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил давать льготную ипотеку российским IT-специалистам, вернувшимся работать в страну.

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