Иностранные "айтишники" смогут заключать трудовые договоры без разрешения на работу

Напомним, что в декабре 2022 года Масут Шадаев, глава Минцифры, заявил, что 10% российских IT-специалистов уехали за границу и не вернулись, а в марте РАЭК подсчитала, что после начала боевых действий на Украине из России уехали от 70 до 100 тысяч айтишников. В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% из них вернулись обратно. В январе 2023 года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил давать льготную ипотеку российским IT-специалистам, вернувшимся работать в страну.