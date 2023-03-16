У площади Карла Маркса в Перми построят новый жилой комплекс

Posted 16 марта 2023,, 07:38
Published 16 марта 2023,, 07:38
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В центре Перми около площади Карла Маркса, на участке, ограниченном ул. Полины Осипенко, 25 Октября и Белинского, где раньше располагалась парковка, появится жилой комплекс. Застройщик планирует построить здесь жилые дома с переменной этажностью 7, 9 и 16 этажей. ЖК будет обустроен подземным паркингом, а первые этажи домов планируется отвести под кафе, магазины или досуговые центры.
Как сообщают в Минимущества Прикамья, документация по планировке в отношении указанной территории утверждена. Проект получил положительные отзывы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Члены комиссии рекомендовали министерству направить проект внесения изменений в ПЗЗ на утверждение в региональное правительство.
Власти рассчитывают сделать квартал новой точкой притяжения для жителей и гостей Перми. В министерстве уточнили Properm.ru, что строительством ЖК займется ООО «Сибирский квартал». Сейчас компания уже устанавливает ограждения.