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Posted 16 марта 2023,, 07:38

Published 16 марта 2023,, 07:38

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Перми у площади Карла Маркса появится новый жилой комплекс

У площади Карла Маркса в Перми построят новый жилой комплекс

16 марта 2023, 07:38
Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

В Перми у площади Карла Маркса появится новый жилой комплекс

Власти говорят, что здесь хотят обустроить новое место притяжения для горожан и гостей города.

В центре Перми около площади Карла Маркса, на участке, ограниченном ул. Полины Осипенко, 25 Октября и Белинского, где раньше располагалась парковка, появится жилой комплекс. Застройщик планирует построить здесь жилые дома с переменной этажностью 7, 9 и 16 этажей. ЖК будет обустроен подземным паркингом, а первые этажи домов планируется отвести под кафе, магазины или досуговые центры.

Как сообщают в Минимущества Прикамья, документация по планировке в отношении указанной территории утверждена. Проект получил положительные отзывы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Члены комиссии рекомендовали министерству направить проект внесения изменений в ПЗЗ на утверждение в региональное правительство.

Власти рассчитывают сделать квартал новой точкой притяжения для жителей и гостей Перми. В министерстве уточнили Properm.ru, что строительством ЖК займется ООО «Сибирский квартал». Сейчас компания уже устанавливает ограждения.

#Недвижимость#Новостройки
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