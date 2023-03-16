У площади Карла Маркса в Перми построят новый жилой комплекс

В центре Перми около площади Карла Маркса, на участке, ограниченном ул. Полины Осипенко, 25 Октября и Белинского, где раньше располагалась парковка, появится жилой комплекс. Застройщик планирует построить здесь жилые дома с переменной этажностью 7, 9 и 16 этажей. ЖК будет обустроен подземным паркингом, а первые этажи домов планируется отвести под кафе, магазины или досуговые центры.