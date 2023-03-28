Жители поселка в Пермском крае рискуют жизнью, чтобы дойти до школы, больницы, почты

«Мы считаем, что переход наземный, или по земле, — это составная часть железнодорожных путей. Это единый имущественный комплекс, и земля их. Они должны построить все мостовые переходы, необходимые жителям. И губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разделяет эту позицию.

Вот вам пример для аналогии: переход через федеральную автодорогу строит федерация, через краевую — край, а если у школы муниципальная дорога, то переход строим мы. Это единый хозяйственный, производственный комплекс, принадлежит РЖД, мы не можем зайти сюда и строить что-то», — заявил на встрече с жителями Мулянки Владимир Цветов.