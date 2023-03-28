Жители поселка в Пермском крае рискуют жизнью, чтобы дойти до школы, больницы, почты

Posted 28 марта 2023, 05:17
Published 28 марта 2023, 05:17
Modified 3 октября, 07:11
Updated 3 октября, 07:11
«Здесь сейчас всегда стоят составы. Я постоянно лазаю под ними на коленках. Ползешь под составом и боишься, что сейчас объявят, что он отправляется. Так и остаться под ним недолго», — рассказывает Валентина Шабурова, жительница поселка Мулянка.
Десятилетия здесь, напротив железнодорожного вокзала, был железнодорожный переход в виде настила. И это логично. Приходит электричка — от вокзала можно к ней перейти по переходу. Поезда, если и перегораживали путь, то не критично, можно было обойти, потому что не было настолько высокой насыпи, настолько больших и острых камней между рельсами.
В 2018 году железнодорожники разобрали переход, а восстанавливать не стали. После нескольких лет борьбы жителей с железнодорожниками и местными властями дощатый настил вернули. Но составы теперь практически постоянно стоят на нем, потому что, по данным ОАО «РЖД», он «служебный», не предназначен для того, чтобы по нему жители поселка переходили пути.
Если состав стоит между пассажирами и прибывающей электричкой, то можно вообще никуда не уехать. Такое было уже не раз, — рассказывают жители поселка.
«Я 10 лет работала в городе, — рассказывает Валентина Шабурова, — никогда не опаздывала на электричку, а сейчас уже несколько раз. Один раз мы, пассажиры, стояли на перроне у вокзала, объявили электричку, а перед нами состав, хотели подлезть, а он тронулся. И вот электричка приехала, и состав едет, электричка уехала, состав всё едет. Так мы все на перроне и остались, одна женщина даже расплакалась, она к врачу в Пермь за месяц записывалась. И не смогла уехать».
«А под поездами же еще и мазут, — поддерживает Валентину Зоя Иртуганова. Вот подлезем, все перепачкаемся, в электричке друг друга чистим. Постоянно с салфетками. А иначе как? Никак».
Железнодорожники ухудшили жизнь и собственных пассажиров, и 450 семей Мулянки, оказавшихся отрезанными от всех объектов социальной инфраструктуры и магазинов. В ОАО «РЖД» жителей поселка отправляют переходить через пути там, где автомобильный переезд, но до него больше 600 м, если идти вдоль железнодорожных путей, что очень опасно, при этом с другой стороны вообще нет никакой ни тропки, ни дороги.
Если идти на «переезд» по существующим в поселке дорогам, то путь до школы, детского сада, поликлиники, почты, администрации, магазинов, автобусной остановки становится дольше 2 км (а с обратной дорогой все 4)! Поэтому те, кто могут, реально рискуют жизнью, подлезая под составами, перелезая через них. А пожилые люди, например Лидия Шляпникова, стараются сидеть дома, никуда не ходить.
«У меня спина не гнется, мне под вагоном не пролезть. Поэтому никуда не хожу. Сын со снохой еду мне возят, — рассказывает Лидия Шляпникова. — По три часа стоят составы, нисколь не вру… Жила как в раю, сейчас в аду живу, честное слово, девочки! Не пройдешь, не проедешь».
Транспортная прокуратура, защищая интересы пассажиров, судилась с РЖД и местными властями. Последнее решение суда гласит, чтобы местные власти включили строительство перехода в инфраструктурную программу развития. Глава Лобановского поселения Андрей Кочкин решение суда исполнил, строительство перехода включил в программу развития, но исполнителем назначил РЖД.
Конечно, в РЖД ответили, что ничего строить не будут, никто их исполнителями муниципальных программ назначить не может, но если местные власти, исполняя решение суда, будут строить переход, то РЖД готовы предоставить земельный участок и даже организовать «окна» (разрывы в движении поездов), чтобы местная власть построила переход, удовлетворив нужды жителей поселка.
Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов уверен, что двух мнений тут быть не может — строить переход должна РЖД. По его словам, никакого превышения полномочий глава Лобановского поселения Андрей Кочкин не допустил, назначив РЖД исполнителем по строительству перехода, запланированного в муниципальной программе.
«Мы считаем, что переход наземный, или по земле, — это составная часть железнодорожных путей. Это единый имущественный комплекс, и земля их. Они должны построить все мостовые переходы, необходимые жителям. И губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разделяет эту позицию.
Вот вам пример для аналогии: переход через федеральную автодорогу строит федерация, через краевую — край, а если у школы муниципальная дорога, то переход строим мы. Это единый хозяйственный, производственный комплекс, принадлежит РЖД, мы не можем зайти сюда и строить что-то», — заявил на встрече с жителями Мулянки Владимир Цветов.
По словам главы Пермского муниципального округа, он дал поручение правовому управлению администрации округа выйти в суд к РЖД о побуждении к строительству перехода на Мулянке там, где он необходим. Но юристы посоветовали дождаться окончания судебного процесса, в котором транспортная прокуратура пытается обязать РЖД строить переходы с учетом требований законодательства, регламентирующих доступность переходов для маломобильных граждан.
Депутат Пермского округа Максим Баталов подтвердил, что такой вариант — обязать РЖД обустроить переходы с учетом нужд маломобильных граждан — выход для всех.
«На сегодняшний день прокуратура направила исковое заявление в Басманный суд Москвы обязать РЖД обеспечить маломобильные группы населения доступной средой. Им придется или совместно с краем и муниципалитетом решения принимать, или самим приводить всё в соответствие с требованиями закона», — прокомментировал депутат.
Жители с недоверием относятся к этой идее. «Хорошо, — рассуждает Надежда Дунина, — построят они какой надо для маломобильных граждан переход, но не здесь, где люди ходят, а там, на переезде».
«Тогда они обязаны будут обеспечить доступ к этому переходу с обеих сторон железной дороги, чтобы колясочник мог как-то перейти на эту платформу, добраться до нее», — отвечал Максим Баталов.
«Так они скажут, по дорогам поселка пусть ездят, — справедливо заметил кто-то из жителей. — А дорог-то нет».
Но это замечание быстро растворилось в дальнейшем бурном обсуждении.
Надежда Дунина отметила, что есть несколько важных юридических моментов.
Первое. Есть решение суда еще 2013 года об обязанности РЖД «комиссионно, с учетом сложившихся пешеходных потоков предусмотреть пешеходный переход на станции Мулянка». Решение суда действующее. Вопрос состава комиссии, которая должна определить местоположение перехода, никак не урегулирован. Кто должен входить в состав комиссии, с какими полномочиями, непонятно.
Второе. В 2019 году принят комиссионно акт о местоположении перехода, но без учета сложившихся пешеходных потоков. Его подписали представители РЖД, минтранса края и администрации Лобаново. «Действовали против интересов жителей и вопреки решению суда», — комментирует Надежда Дунина.
Жители уверены, что администрация Пермского муниципального округа может выйти с инициативой организовать новую комиссию, привлечь представителей общественности, администраций, министерства транспорта, депутатов. И вынести решение о необходимости перехода с учетом сложившихся пешеходных потоков, как и значится в решении суда 2013 года.
Третье. Нет норматива, каким должно быть расстояние от пассажирской платформы до перехода через железнодорожные пути. Приехал пассажир на станцию, и ему надо километр пройти, чтобы попасть на перрон, при этом идти вдоль железнодорожных путей. И даже для маломобильных групп населения такого норматива, по словам Максима Баталова, нет.
Почему Пермский округ не может просто построить мост? Раз РЖД говорит: берите землю, стройте сами, мы разрешаем. Почему не может округ пойти на такие условия? По словам Владимира Цветова, нет полномочий, средств, специалистов.
Округ может распоряжаться только 40 процентами общего бюджета. Остальное целевые деньги края (то, что выделяется на школы, садики, дороги и так далее — по программам). 70 процентов бюджета — это система образования, зарплата педагогов. Есть обязательные платежи — на содержание дорог, в основном. Это то, что округ не может не обеспечивать. Пока Пермскому муниципальному округу не хватает денег даже на обязательные платежи.
Строительство разноуровневого перехода через железную дорогу округ может себе позволить только на условиях софинансирования из краевого бюджета. Но, во-первых, нет программы, которая предусматривала бы строительство таких объектов, а во-вторых, у округа нет средств на софинансирование («у кого-то надо будет забрать: у педагогов или дорог»).
Кроме того, глава округа считает это нелогичной практикой, потому что станция, придорожные строения, вышка, контактные сети — это один большой имущественный комплекс, находящийся у РЖД.
«Мы не можем бюджетным рублем зайти на не муниципальную землю. А даже если бы могли, таких средств нет у округа, — говорит Владимир Цветов. — Мы будем вместе с поддержкой краевых властей, депутатами, транспортной прокуратурой стараться заставить РЖД пойти навстречу. Как это получится — я не знаю. Это проблема многих станций в Пермском крае».
Глава округа призвал жителей «всем миром» развернуться в одну сторону — обязать РЖД построить переход.
«Вашу позицию мы понимаем, — ответила Надежда Дунина. — Но и вы нас поймите. Мы будем бить во все колокола. К диалогу были готовы изначально, но позиция администрации, на тот момент администрации Лобановского сельского поселения, была такая — оставаться в стороне».
Жителям за пять лет активной борьбы и мучений уже действительно стало неважно, кто будет строить переход. Главное, чтобы он как можно скорее появился.