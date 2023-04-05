ПЗСП и ПТЖБ могут оштрафовать на миллион рублей за завышенные цены на газобетон

Posted 5 апреля 2023,, 07:49
Published 5 апреля 2023,, 07:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Производителям стройматериалов АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» грозят штрафы на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей за нарушение Закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ). Пермское УФАС завершило проверку и отчиталось о ее результатах.
Во время проверки антимонопольный орган установил, что компании занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае. При рассмотрении дел специалисты изучили динамику цен на газобетон. Они выяснили, что АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» с конца 2021 года по июнь 2022 года необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза: с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м и с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.
По закону о защите конкуренции доминирующим на рынке хозяйствующим субъектам запрещено ущемлять интересы потребителей, в том числе, устанавливая или поддерживая монопольно высокую цену товара. ПЗСП и ПТЖБ аргументировали увеличение стоимости газобетонных блоков повышением затрат на производство, но в ходе проверки эта информация не подтвердилась.
В пресс-службе Пермского УФАС сообщили, что компаниям будет выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Во время рассмотрения антимонопольных дел обе компании в прошлом году снизили необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки: весной 2021 года прайсовая цена достигала 8 500 рублей за куб. м, осенью 2022 года она снизилась до 4 400 рублей за куб. м.
ПТЖБ не согласен с вынесенным решением. В отделе маркетинга компании пояснили корреспонденту Properm.ru, что обжалуют решение в установленные законом сроки. По делу об административном правонарушении вопрос оспаривания будет рассматриваться уже после его возбуждения. До отдела маркетинга ПЗСП по имеющимся у редакции номерам дозвониться не удалось, как и получить ответ на запрос по электронной почте.