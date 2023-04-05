ПЗСП и ПТЖБ могут оштрафовать на миллион рублей за завышенные цены на газобетон

Во время проверки антимонопольный орган установил, что компании занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае. При рассмотрении дел специалисты изучили динамику цен на газобетон. Они выяснили, что АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» с конца 2021 года по июнь 2022 года необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза: с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м и с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.