Проект дорожной развязки третьего моста в Перми готов к экспертизе. Посмотрите его

Posted 5 апреля, 10:50
Published 5 апреля, 10:50
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Стали известны основные этапы сооружения третьего моста через Каму и схема развязок к нему. Подробности проекта, готового к прохождению госэкспертизы, обнародовало краевое министерство транспорта.
Выход с моста планируется на ул. Окулова в районе улиц Дзержинского и Хохрякова. Сам проект разбит на несколько частей для поэтапной реализации.
После прохождения госэкспертизы и получения положительного заключения будут объявлены торги на право возведения моста. Окончательная стоимость объекта, отмечают в минтрансе, будет определена после получения заключения госэкспертизы.
Пропускная способность третьего моста через Каму, по рассчетам, составит порядка 40 тысяч автомобилей в сутки. Ориентировочные сроки строительства объекта — 2024–2027 годы. Стоимость моста, по предварительным прогнозам, составит более 45 млрд. рублей.