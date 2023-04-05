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Posted 5 апреля, 10:50

Published 5 апреля, 10:50

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Проект дорожной развязки третьего моста в Перми готов к экспертизе. Посмотрите его

5 апреля 2023, 10:50
Выход с моста планируется на улицу Окулова.

Стали известны основные этапы сооружения третьего моста через Каму и схема развязок к нему. Подробности проекта, готового к прохождению госэкспертизы, обнародовало краевое министерство транспорта.

Выход с моста планируется на ул. Окулова в районе улиц Дзержинского и Хохрякова. Сам проект разбит на несколько частей для поэтапной реализации.

После прохождения госэкспертизы и получения положительного заключения будут объявлены торги на право возведения моста. Окончательная стоимость объекта, отмечают в минтрансе, будет определена после получения заключения госэкспертизы.

Пропускная способность третьего моста через Каму, по рассчетам, составит порядка 40 тысяч автомобилей в сутки. Ориентировочные сроки строительства объекта — 2024–2027 годы. Стоимость моста, по предварительным прогнозам, составит более 45 млрд. рублей.

#Общество#Пермская езда#Мост#Третий мост
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