Пингвины, гиены, но не слон. Кто поселится в новом пермском зоопарке

Posted 5 апреля, 11:23
Published 5 апреля, 11:23
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Пермский зоопарк планирует пополнять свою коллекцию, приобретая животных в зоопарках, расположенных на территории России. Об этом порталу Properm.ru рассказали в учреждении культуры.
Так, в ближайших планах на приобретение значатся пингвины Гумбольдта, шимпанзе, морские котики, полярные волки, леопард, околоводные птицы (фламинго, ибисы и др.), черный гриф, гиббоны, гиены и другие животные. Напомним, что в январе пермском зоопарке скончалась самка леопарда Линда.
Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном началось в 2017 году. Изначально сдать объект в эксплуатацию намечалось в 2019 году, сейчас комплекс планируется сдать весной 2023 года. Начало переезда животных в новый комплекс из действующего зоопарка ранее планировалось на осень 2022 года, однако началось только в марте этого года.
В недавно построенное здание контактного зоопарка переехали порядка 300 животных. В числе «переехавших» контактные виды: кролики пород «Бабочка», «Французский баран», «Советская шиншилла», мелкие грызуны, домашние птицы.
«В настоящий момент животные адаптируются к новым условиям и находятся на карантине под постоянным наблюдением специалистов зоопарка. За животными осуществляется постоянный уход, профилактические осмотры». — рассказали порталу Properm.ru в зоопарке.
На следующем этапе переезда запланирована транспортировка в здание контактного зоопарка части представителей копытных. Транспортировка остальных животных будет осуществляться по мере ввода объектов для их размещения в эксплуатацию.