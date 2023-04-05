Пингвины, гиены, но не слон. Кто поселится в новом пермском зоопарке

Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном началось в 2017 году. Изначально сдать объект в эксплуатацию намечалось в 2019 году, сейчас комплекс планируется сдать весной 2023 года. Начало переезда животных в новый комплекс из действующего зоопарка ранее планировалось на осень 2022 года, однако началось только в марте этого года.