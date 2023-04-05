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Posted 5 апреля, 11:23

Published 5 апреля, 11:23

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В новый зоопарк Перми привезут пингвинов, шимпанзе и морских котиков

Пингвины, гиены, но не слон. Кто поселится в новом пермском зоопарке

5 апреля 2023, 11:23

В новый зоопарк Перми привезут пингвинов, шимпанзе и морских котиков

Коллекцию пермского зоопарка пополнят новые животные, среди которых есть гиены и морские котики.
Сюжет
Зоопарк

Пермский зоопарк планирует пополнять свою коллекцию, приобретая животных в зоопарках, расположенных на территории России. Об этом порталу Properm.ru рассказали в учреждении культуры.

Так, в ближайших планах на приобретение значатся пингвины Гумбольдта, шимпанзе, морские котики, полярные волки, леопард, околоводные птицы (фламинго, ибисы и др.), черный гриф, гиббоны, гиены и другие животные. Напомним, что в январе пермском зоопарке скончалась самка леопарда Линда.

Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном началось в 2017 году. Изначально сдать объект в эксплуатацию намечалось в 2019 году, сейчас комплекс планируется сдать весной 2023 года. Начало переезда животных в новый комплекс из действующего зоопарка ранее планировалось на осень 2022 года, однако началось только в марте этого года.

В недавно построенное здание контактного зоопарка переехали порядка 300 животных. В числе «переехавших» контактные виды: кролики пород «Бабочка», «Французский баран», «Советская шиншилла», мелкие грызуны, домашние птицы.

«В настоящий момент животные адаптируются к новым условиям и находятся на карантине под постоянным наблюдением специалистов зоопарка. За животными осуществляется постоянный уход, профилактические осмотры». — рассказали порталу Properm.ru в зоопарке.

На следующем этапе переезда запланирована транспортировка в здание контактного зоопарка части представителей копытных. Транспортировка остальных животных будет осуществляться по мере ввода объектов для их размещения в эксплуатацию.

#Общество#Зоопарк#Пермский зоопарк
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